Dólar sobe para R$ 5,74 à espera de Copom

Com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central saindo apenas após o fechamento do mercado, as atenções concentraram-se na decisão do Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano). Como esperado, o órgão manteve os juros básicos nos Estados Unidos entre 4,25% e 4,50% ao ano, ignorando os pedidos do presidente Donald Trump para que a taxa caísse.

Logo após a reunião, o presidente do Fed, Jerome Powell, concedeu entrevista coletiva e disse que as incertezas na economia norte-americana não permitem mudanças de juros neste momento. Acrescentou que o aumento de tarifas por parte do governo de Donald Trump pode resultar em mais inflação e mais desemprego simultaneamente. Após as declarações, o dólar consolidou a tendência de alta em todo o planeta.

* com informações da Reuters