Disney supera previsões de lucro com impulso de streaming e parques dos EUA

Por Lisa Richwine e Dawn Chmielewski

LOS ANGELES (Reuters) - A Walt Disney informou nesta quarta-feira que seus resultados trimestrais superaram as expectativas de Wall Street, uma vez que os visitantes de seus parques temáticos nos Estados Unidos elevaram seus gastos e a empresa registrou um aumento inesperado no número de clientes do serviço de streaming Disney+.

A gigante do entretenimento divulgou seu balanço pouco antes de anunciar planos para um novo parque temático em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

A empresa tem como objetivo aumentar os lucros com o streaming e expandir seus populares parques temáticos e linha de cruzeiros em meio a uma economia norte-americana instável.

"Continuamos otimistas sobre a direção da empresa e nossas perspectivas para o restante do ano fiscal", disse o presidente-executivo da Disney, Bob Iger, em um comunicado.

A Disney registrou lucro ajustado por ação de US$1,45 de janeiro a março, acima da previsão consensual de US$1,20 dos analistas consultados pela LSEG.

A receita aumentou 7%, chegando a US$23,6 bilhões. Analistas esperavam US$23,14 bilhões. O lucro operacional foi de US$4,4 bilhões.

A Disney previu um lucro ajustado por ação de US$5,75 para o ano fiscal de 2025, um aumento de 16% em relação ao ano fiscal anterior.

A empresa reiterou a orientação para o crescimento de 6% a 8% da receita operacional na divisão de experiências, liderada por parques, durante o ano fiscal e para o crescimento percentual de dois dígitos da receita operacional durante esse período na unidade de entretenimento.

A Disney disse que conquistou 1,4 milhão de clientes para o Disney+ durante o trimestre recém-encerrado. Há três meses, a empresa havia alertado sobre um modesto declínio no número de assinantes do Disney+ após um aumento dos preços.

Seu serviço Hulu conquistou 1,1 milhão de clientes durante o trimestre, e a receita operacional da divisão de streaming aumentou para US$336 milhões. Um ano antes, a receita operacional foi de US$47 milhões.

A unidade de entretenimento informou uma receita operacional total de US$1,3 bilhão, um aumento de 61% em relação ao ano anterior.

Na unidade de experiências, a receita operacional aumentou 9%, chegando a US$2,5 bilhões. O comparecimento aos parques dos EUA aumentou e os clientes gastaram mais, informou a Disney. A empresa também registrou um aumento nas reservas de navios de cruzeiro com o lançamento de um novo navio, o Disney Treasure.