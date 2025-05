Dinamarca quer convocar embaixador dos EUA por denúncia de espionagem na Groenlândia

OSLO (Reuters) - O ministro dinamarquês das Relações Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, disse nesta quarta-feira que deve chamar o embaixador interino dos Estados Unidos na Dinamarca após o Wall Street Journal informar que Washington ordenou as agências de inteligência dos EUA a intensificarem a espionagem na Groenlândia.

"Li o artigo do Wall Street Journal e isso me preocupa muito porque não espionamos amigos", disse Rasmussen a jornalistas durante reunião informal de ministros das Relações Exteriores da UE em Varsóvia.

"Vamos chamar o embaixador interino dos EUA para uma discussão no Ministério das Relações Exteriores para ver se podemos confirmar essa informação, que é um tanto perturbadora", acrescentou Rasmussen.

Os EUA estão intensificando seus esforços de coleta de informações sobre a Groenlândia, direcionando o aparato de espionagem dos EUA para a promessa de campanha de Trump de assumir o controle da ilha, informou o WSJ na terça-feira, citando duas fontes anônimas.

Trump tem repetidamente declarado seu desejo de deter o controle da Groenlândia, território dinamarquês semiautônomo no Ártico, e não descarta a anexação pela força, criando uma crise diplomática entre os EUA, a Dinamarca e a Groenlândia.

Líderes da Dinamarca e da Groenlândia afirmaram que somente os groenlandeses podem decidir o futuro do território.

Eles se viram, no entanto, em uma linha tênue entre rejeitar firmemente as ambições dos EUA em relação à Groenlândia e tentar manter bons laços com seu tradicional aliado.

(Reportagem de Gwladys Fouche)