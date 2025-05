Desemprego e inflação podem colocar Fed diante de "cenário desafiador", afirma seu presidente

O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) pode enfrentar um "cenário desafiador" no qual o desemprego aumente ao mesmo tempo que os preços, alertou nesta quarta-feira (7) o presidente do órgão, Jerome Powell, em coletiva de imprensa.

"Há uma grande incerteza sobre, por exemplo, onde as políticas tarifárias vão se estabilizar e também, quando finalmente se estabilizarem, quais serão as implicações para a economia", disse Powell. "Poderíamos nos deparar com o cenário desafiador em que nossos dois mandatos [pleno emprego e controle da inflação] entrem em tensão", acrescentou.

