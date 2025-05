Estudo contraria EUA e China e diz que coronavírus surgiu em morcegos

Um estudo publicado hoje na base de dados científicos ScienceDirect afirma que o coronavírus teve início em morcegos. A descoberta surge em meio a trocas de acusações entre os EUA e a China de que a pandemia seria resultado do vazamento do vírus de laboratórios.

O que aconteceu

Estudo publicado hoje concluiu que os coronavírus SARS-CoV, que causou uma pandemia em 2002, e SARS-CoV-2, de 2019, tiveram origem em morcegos. Os vírus teriam posteriormente se espalhado entre outros mamíferos selvagens vendidos em mercados no sudoeste da China, chegando aos humanos.

Pesquisa comparou história evolutiva do SARS por meio da análise dos genomas dos dois coronavírus que causaram as pandemias. Mais 248 coronavírus observados em morcegos e outros mamíferos também foram analisados pelos cientistas.

Recombinação de coronavírus nos animais deu origem a organismos híbridos que causaram as pandemias. Os pesquisadores explicaram no estudo que, à medida que os coronavírus infectavam morcegos, eles encontravam outros coronavírus nas células dos animais. Da reprodução entre diferentes tipos de coronavírus surgiram micro-organismos híbridos.

Comerciantes chineses transportaram os animais infectados por centenas de quilômetros para vender em mercados. Dessa forma, o vírus chegou aos humanos.

Quando você vende animais selvagens no centro das cidades, você terá uma pandemia de vez em quando

Michael Worobey, biólogo da Universidade do Arizona e um dos autores da pesquisa

Contexto

Estudo foi divulgado em meio a troca de acusações entre EUA e China. No mês passado, a Casa Branca criou um site chamado "Vazamento de laboratório: a verdadeira origem da covid-19". Nele, afirma que a pandemia não teria começado na natureza, mas sim após acidente em um laboratório em Wuhan, na China.

Afirmação levou a corte de US$ 18 bilhões em recursos para agência de saúde. A justificativa do corte foi uma suposta "incapacidade da agência de provar que suas doações ao Instituto de Virologia de Wuhan não foram cúmplices do possível vazamento".

Chineses negaram acusação e culparam norte-americanos. Em comunicado, o governo chinês levantou a possibilidade de o vírus ter saído de um laboratório nos EUA.