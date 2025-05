Coreia do Norte lança vários mísseis de curto alcance

A Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira (8, data local) múltiplos mísseis balísticos de curto alcance em direção ao Mar do Japão (Mar do Leste), assinalou o Exército sul-coreano, os primeiros lançamentos de Pyongyang em quase dois meses.

O Estado-Maior Conjunto de Seul informou a detecção de "vários projéteis, supostamente mísseis balísticos de curto alcance, da região de Wonsan na Coreia do Norte [...] às 08h10" (20h10 da quarta-feira em Brasília).

O último lançamento de mísseis da Coreia do Norte ocorreu em 10 de março, coincidindo com exercícios conjuntos de Estados Unidos e Coreia do Sul na região.

As sanções impostas pelas Nações Unidas contra Pyongyang por seu programa armamentista e nuclear proíbem o país de possuir mísseis balísticos, que realizam a maior parte de sua trajetória fora da atmosfera.

Contudo, o hermético país comunista continua desenvolvendo seu arsenal. Na semana passada, seu líder Kim Jong Un supervisionou um teste de um novo sistema de armamento para navios de guerra.

E, em abril, Pyongyang apresentou um novo contratorpedeiro de 5 mil toneladas que, segundo afirma a imprensa oficial, está equipado com "as armas mais poderosas".

Alguns analistas assinalaram que a embarcação pode ser armada com mísseis nucleares táticos de curto alcance, mas não está comprovado que a Coreia do Norte tem capacidade de miniaturizar suas ogivas.

O Exército sul-coreano considera que o desenvolvimento deste navio pode ter acontecido com a ajuda de Moscou, em troca do envio de milhares de soldados norte-coreanos para a guerra contra a Ucrânia.

