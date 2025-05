Cooperativa Lar assume gestão de revendas da Syngenta no Paraná e em Santa Catarina

A Syngenta Proteção de Cultivos e a Lar Cooperativa Agroindustrial deram início a uma nova fase de sua parceria comercial no Sul do País. A Lar assumirá a gestão das 19 lojas Atua Agro nos Estados do Paraná e de Santa Catarina, em um movimento que marca a saída da Syngenta das operações diretas de revenda na região. O negócio foi submetido ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) nesta quarta-feira, 7, e aguarda aprovação.

O anúncio foi feito por meio de comunicado conjunto assinado pelo presidente da Syngenta no Brasil, André Savino, e o diretor-presidente da Lar Cooperativa Agroindustrial, Irineo da Costa Rodrigues. "Nosso foco é entregar aos agricultores tecnologias e soluções inovadoras que lhes proporcionem os mais altos índices de produtividade com rentabilidade e sustentabilidade", afirmou Savino. Ele destacou ainda a complementaridade estratégica entre a multinacional e a cooperativa, com atuação relevante no Oeste do Paraná.

A plataforma comercial Synap, por meio da qual a Syngenta conduz suas parcerias com revendas e cooperativas no País, continuará operando com outras âncoras regionais, como Dipagro, Agro Jangada, Agrocerrado e Produtécnica. No caso do Sul, a capilaridade e a assistência técnica prestada pela Lar foram apontadas como diferenciais para dar continuidade à expansão dos negócios da Syngenta na região.

A mudança permitirá que as lojas Atua Agro, que atendem regiões como o norte do Paraná, Campos Gerais, sudoeste e o norte de Santa Catarina, passem também a atuar no recebimento de grãos dos produtores, o que reforça a estratégia da Lar de ampliar sua presença em áreas onde já tem estrutura de armazenagem e relacionamento com cooperados.

Segundo o comunicado, a aliança pretende tornar viável uma expansão "alinhada ao plano de crescimento sustentável" da cooperativa e fortalecer a oferta de soluções técnicas e comerciais. "A Syngenta percebeu que, para continuar crescendo no Sul do País, a parceria com uma instituição que receba os grãos dos agricultores seria de grande importância", disse o texto.