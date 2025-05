Votação meticulosa e ao menos 89 votos: como é escolhido o novo papa

O rito para escolha do novo papa segue um processo meticuloso e sigiloso, em que os 133 cardeais votantes se reúnem a portas fechadas na Capela Sistina sob voto de sigilo.

Como é o processo

A manhã do primeiro dia começa com uma missa solene na basílica de São Pedro. À tarde, vestidos com o hábito coral, eles se reúnem na Capela Paulina do Palácio Apostólico e, na sequência, seguem em procissão para a Capela Sistina, rezam pedindo a ajuda do Espírito Santo.

Cardeais prestam juramento com a mão sobre o Evangelho e prometem sigilo. Em seguida, o mestre de cerimônia pronuncia a frase "Extra Omnes" ("Todos fora", em latim), pedindo aos que não têm relação com reunião que deixem o local e as portas são fechadas.

Sorteio designa cardeais para acompanharem e contarem os votos. São três como "escrutinadores", outros três "infirmarii" (encarregados de recolher o voto dos purpurados doentes) e três mais como revisores para verificar a contagem.

Cardeais recebem cédulas retangulares onde devem escrever à mão o nome dos seus escolhidos. Papel tem a frase "Eligo in Summum Pontificem" ("Elejo como Sumo Pontífice") na parte superior, com um espaço em branco abaixo. É proibido votar em si.

Dobrado, papel é levado erguido no ar até o altar, para que esteja bem visível a todos os presentes. Antes de depositar cédula no prato, o cardeal pronuncia em voz alta o seguinte juramento em latim: "Ponho por testemunha a Cristo Senhor, que me julgará, de que dou meu voto a quem, na presença de Deus, acredito que deve ser eleito".

Uma vez recolhidas todas as cédulas, elas são misturadas e transferidas a outro recipiente. Outro cardeal as conta. Enquanto um escrutinador lê os nomes em voz alta, outros dois anotam os nomes. O responsável pela leitura também fura as cédulas com uma agulha no ponto em que está a palavra "Eligo".

As cédulas e as anotações feitas pelos cardeais são queimadas em um fogão a cada duas rodadas de votação. A chaminé, visível pelos fiéis na praça de São Pedro, expele fumaça preta se nenhum papa for eleito, e fumaça branca, em caso de eleição do novo pontífice. Neste caso, os sinos da Basílica de São Pedro também tocam.

Imagem: Arte/UOL

Como são os votos

Até quatro votações podem ocorrer por dia, sendo duas de manhã e duas à tarde. Antes de começar, todos fizeram um juramento coletivo e individual de manter o sigilo: "Prometo e juro, assim que Deus me ajude e os Santos Evangelhos me guiem".

Apenas os cardeais com menos de 80 anos podem votar, mas ainda podem ser escolhidos para o posto de pontífice. Para ser eleito, o próximo papa terá de receber ao menos 89 votos.

O que acontece se não houver consenso?

Caso não haja um consenso até o quarto dia de votação, é feita uma pausa para oração e diálogo entre os eleitores. A votação reinicia no sexto dia e vai até o 12º. Outras pausas podem ser feitas no sétimo e décimo dia.

Após 12 dias e 34 votações, o sistema muda. Nesse caso, a escolha passa a ser entre os dois mais votados no 34º turno. No entanto, permanece o quórum de dois terços.

O novo papa

Sala das Lágrimas, na Capela Sistina Imagem: Osservatore Romano/Reuters

Após resultado, o candidato eleito deve responder a duas perguntas: "Aceita tua eleição canônica para Sumo Pontífice?" e, em caso de resposta afirmativa, a outra pergunta é "Como quer ser chamado?". Rito é definido na Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, a lei que rege os conclaves.

No último ato antes de ser apresentado aos fiéis, o papa eleito tem alguns minutos sozinho para refletir e se preparar na chamada "sala das lágrimas". Ela fica localizada à esquerda do altar maior do local, sob a obra "Juízo Final" de Michelangelo.

Cerca de 30 a 60 minutos após a fumaça branca, o novo papa é apresentado aos fiéis com a frase "Habemus Papam!". O cardeal protodiácono lê o nome de batismo do escolhido, e anuncia o nome escolhido pelo novo papa.

O novo papa faz sua primeira aparição pública na varanda central da Basílica de São Pedro. Em seguida, ele dará a sua primeira bênção e fará uma oração.