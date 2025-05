Cardeal 'gato', gaivotas estrelas e fumaça preta: o 1º dia de conclave

O primeiro dia do conclave para escolher o próximo líder da Igreja Católica terminou com fumaça preta, cardeal reclamando de sua ausência na votação, gaivotas que viraram atração e mais de 45 mil fiéis ansiosos na Praça de São Pedro, no Vaticano.

O dia 1 do conclave

Primeiro dia do conclave começou com missa emocionada e fiéis do lado de fora da Basílica de São Pedro. Presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re, a cerimônia religiosa contou com a cocelebração dos cardeais eleitores e a presença dos cardeais não eleitores.

Cardeais entram na Basílica de São Pedro para missa antes do conclave Imagem: AFP

Após a missa, cardeais seguiram para a Capela Sistina, onde ocorre a votação, e foram isolados. As portas foram fechadas por volta de 12h40 (horário de Brasília) e os 133 cardeais que cumprem os requisitos da igreja deixaram de ter contato com o mundo externo após fazerem juramento. Antes do isolamento, alguns dos cardeais postaram uma breve "despedida" nas redes sociais.

Única rodada de votação do dia terminou com fumaça preta, às 16h (horário de Brasília), representando que não houve consenso dos cardeais. A fumaça escura mostra que nenhum cardeal recebeu dois terços dos votos, ou seja, 89. A previsão era que o anúncio ocorresse por volta das 14h. Depois do rito, eles voltam à Casa de Santa Marta, onde fazem as refeições e descansam.

Cerca de 45 mil pessoas estiveram na Praça de São Pedro para acompanhar o resultado. Os fiéis estavam eufóricos e o clima era de uma felicidade contagiante. Em alguns pontos, freiras riam, outros faziam vídeos com os celulares e esperavam a fumaça que definirá o rumo da Igreja Católica. Já em outra parte, um grupo de jovens dançava roda e outros cantavam.

Freiras reunidas na Praça de São Pedro reagem enquanto fumaça preta sobe da chaminé da Capela Sistina Imagem: REUTERS/AMANDA PEROBELLI

Cardeal 'gato' e gaivotas estrelas

Repercutiu hoje o caso de um cardeal que disse ter sido excluído do conclave e não saber a motivação. Uma suposta má condição de saúde e uma mudança na sua data de nascimento são possíveis justificativas para a ausência do queniano John Njue, arcebispo Metropolitano Emérito de Nairóbi, no Quênia. Recentemente, Njue teve uma correção em sua data de nascimento e passou a ter 79 anos, em vez de 81 anos —a data limite para participar da votação é 80 anos.

O cardeal John Njue, de Nairóbi, no Quênia Imagem: Centro Televisivo Vaticano/Divulgação

Gaivotas "estrelas" que voavam próximo à chaminé da Capela Sistina não passaram despercebidas pelos presentes na Praça de São Pedro. As aves ganharam até um perfil no Bluesky, chamado "Gaivota do conclave". Em diferentes publicações, o perfil brinca com a presença do animal perto da chaminé: "E aí", diz uma postagem. "Esperando [o resultado]", aponta outra.

Uma gaivota pousa na chaminé do telhado da Capela Sistina no primeiro dia do conclave, no Vaticano Imagem: Yara Nardi/Reuters

A partir de amanhã (8), segundo dia do conclave, quatro votações podem ocorrer por dia, sendo duas de manhã e duas à tarde. Caso um novo papa for escolhido, a chaminé da Capela Sistina terá uma fumaça branca quando rito for concluído. Quando isso acontecer, sinos da Basílica de São Pedro, no Vaticano, também tocarão e o nome do vencedor será revelado nos momentos seguintes.