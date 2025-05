Ministro de Lula há um mês, Juscelino vota a favor de manobra por Bolsonaro

Com voto favorável do ex-ministro das Comunicações Juscelino Filho (União-MA), a Câmara dos Deputados aprovou hoje, por 315 votos favoráveis e 143 contrários, a suspensão da ação penal que o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) responde no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado, podendo beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Juscelino pediu demissão há menos de um mês, no dia 8 de abril. Ele se demitiu após a PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciá-lo ao STF sob acusação de corrupção passiva e outros crimes quando ele exercia o cargo de deputado.

Recurso para beneficiar Ramagem foi aprovado com folga em comissão. Deputados da oposição articularam para trazer a proposta, que passou hoje na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), para plenário no mesmo dia com a justificativa de que o prazo para analisar o caso é até o dia 18 de maio. Na próxima semana, a Câmara só realizará sessões semipresenciais. Os parlamentares consideraram que o texto deveria ser analisado com todos votando de forma presencial.

Pedido de suspensão foi apresentado pelo PL. O partido de Bolsonaro argumentou que a lei proíbe investigações contra parlamentares após a diplomação. No entendimento da sigla, Ramagem não poderia estar no inquérito que apura as invasões do 8 de Janeiro.

Eram necessários 257 votos para interromper o processo contra o deputado no STF. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), manteve o mesmo relator da CCJ no plenário: o bolsonarista Alfredo Gaspar (União Brasil-AL). Apenas a Federação PT, PCdoB e PV, Federação Psol-Rede, PSB e PDT foram contrários a ação.

Dos 90 deputados do PL, 86 votaram sim. Quatro não votaram: Antônio Carlos Rodrigues, Matheus Noronha, Robinson Faria e Paulo Freire Costa. O primeiro deles também foi o único deputado do partido que não assinou o projeto que concede anistia aos condenados do 8 de janeiro.

