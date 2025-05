Acquaventura: como é o parque que acumula acidentes em PE

Um megaempreendimento aquático na praia de Carneiros, em Tamandaré (PE), inaugurado no final de abril, deixou várias vítimas em menos de dez dias. Visitantes do Acquaventura sofreram diferentes tipos de lesões após participarem das atrações do parque aquático.

Como é o parque?

O empreendimento custou R$ 140 milhões abriu as portas ao público no dia 25 de abril deste ano. Nos primeiros dez dias de funcionamento já tinha registrado uma série de ocorrências. A polícia de Pernambuco disse ter aberto uma investigação contra o parque aquático.

São 55 mil m² de atrações classificadas em quatro tipos. Tem como principal atração uma montanha-russa aquática, a segunda do país, já que a primeira fica em Olímpia (SP). Ele é composto por torres de toboáguas que foram nomeadas como extremo, radical, moderado e família. De sete tobogãs, três são considerados extremos. Além disso, há uma simulação de corredeira de rio, uma lagoa e uma área kids com atrações pensadas para crianças de até 12 anos.

Os valores dos ingressos estão entre R$ 99,90 (para moradores de Tamandaré) e R$ 119,90 (para público geral). Há possibilidade do benefício de meia-entrada em ambos os casos. Segundo o site da empresa, há a expectativa de abrir em breve a possibilidade de hospedagem dentro do parque.

Foi em uma atração considerada "radical" que visitantes sofreram lesões. O advogado Fernando Araújo e a esposa, Luanna de Pinho Cavalcanti, sofreram o acidente enquanto desciam pelos tubos d'água num brinquedo chamado Canoa do Muxima —esse equipamento simula o redemoinho do Muxima, conhecido por histórias de pescadores. O advogado teve fissuras em três costelas. Já a mulher quebrou a clavícula, mas sem a necessidade de cirurgia até o momento. Foi nesse mesmo brinquedo que a técnica de enfermagem Maryana Maranhão, 20, sofreu uma fratura na clavícula e precisou passar por uma cirurgia. O casal de empresários Darling Nunes, 37, e Carlos Ulysses, 40 também sofreram lesões.

Ao entrar no tobogã, tem uma parte aberta, tipo um cone, e logo na entrada a boia virou. Ao virar, batemos cabeças e ombros. Como a pressão e velocidade da água arrastaram a boia, ficamos caídos dentro do tobogã, muito machucados. Ficamos com um galo enorme e muita dor.

Darling Nunes, 37, à coluna de Carlos Padeiro no UOL

Montanha-russa também foi alvo de denúncias. Nas redes sociais, Jaqueline Nascimento contou que foi arremessada para fora da atração, que também é considerada "radical".

Na segunda volta do brinquedo foi desesperador, porque era para a gente descer, mas simplesmente a gente foi projetado para cima; meu rosto está desse jeito porque eu fui arrastada pelas grades de proteção.

Jaqueline Nascimento no Instagram

Acquaventura disse que as atrações são seguras. Em nota, a empresa afirmou que os brinquedos estão "devidamente certificadas e passaram por centenas de testes técnicos" e afirmou que é "indispensável que os visitantes observem as orientações de segurança".

Ressaltamos ser indispensável que os visitantes observem as orientações de segurança, que já garantiram experiências maravilhosas a mais de 6000 visitantes desde a abertura do parque.

Nota do Acquaventura

O local foi preparado para atender até 3 mil pessoas por dia. Ele pertence à empresa Gramado Parks, que tem outros empreendimentos de lazer pelo país, como o Snowland em Gramado (RS). Em Carneiros, o grupo também é responsável pelo resort Namareh.