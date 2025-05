Como é a sacada onde será anunciado o novo papa

Após os cardeais escolherem o novo papa em votação secreta na Capela Sistina, o eleito será apresentado ao mundo em um local simbólico do Vaticano: a Loggia benedizioni. É na sacada com vista para a Praça de São Pedro que ocorre a proclamação do novo papa ("Habemus papam") e, então, o recém-eleito dará sua primeira bênção à multidão de fiéis.

Na segunda-feira, 5, foram instaladas as cortinas vermelhas da varanda que serão utilizadas para revelar o novo papa.

Antes da construção da Loggia benedizioni, um púlpito temporário de madeira era erguido em frente à Basílica de São Paulo durante as grandes cerimônias. De acordo com o Vaticano, a construção da loggia foi iniciada pelo papa Pio II (1458-1464), ao lado da entrada da basílica, em frente à escadaria.

Nas solenidades do Natal e da Páscoa, é da Loggia benedizioni que o papa concede a bênção Urbi et Orbi (dirigida não apenas à cidade de Roma, Urbi, da qual o papa é bispo, mas a todo o mundo católico, Orbi). Foi ali, inclusive, que o papa Francisco fez a sua última aparição pública no último dia 20, horas antes de morrer.

Próximas votações

O conclave segue e, a partir de quinta-feira, 8, serão realizadas quatro votações por dia, sendo duas pela manhã e outras duas à tarde. As fumaças devem ocorrer nos seguintes horários:

5h30 (Horário de Brasília) - somente se for branca, ou seja, se o novo papa tiver sido escolhido

7h (Horário de Brasília)

12h30 (Horário de Brasília) - somente se for branca

14h (Horário de Brasília)

São previstas duas fumaças por dia (7h e 14h), mas em caso de resultado positivo, a fumaça será antecipada, e deve sair 5h30, durante a votação da manhã, ou 12h30, na votação da tarde.

Se depois do terceiro dia de conclave a igreja ainda estiver sem papa, será feita uma pausa de 24 horas para orações. Depois, a votação será retomada.