Colapinto substitui Doohan como piloto da Alpine na F1 em pelo menos 5 GPs

O argentino Franco Colapinto, que era piloto regular da Alpine no lugar do australiano Jack Doohan, competirá, pelo menos, nos próximos cinco Grandes Prêmios, anunciou a equipe francesa de Fórmula 1 nesta quarta-feira (7).

"Como parte da avaliação contínua de sua parceria de pilotos", Colapinto, de 21 anos, competirá nas "próximas cinco etapas" do Mundial ao lado do francês Pierre Gasly.

"Uma avaliação mais aprofundada será realizada antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha em julho", continuou a escuderia.

Até agora piloto reserva, Colapinto fará sua estreia na Alpine em 18 de maio no Grande Prêmio da Emilia-Romagna, em Ímola, na Itália, e depois continuará sua aventura em Mônaco (25 de maio), Espanha (1º de junho), Canadá (15 de junho) e Áustria (29 de junho).

Jack Doohan, de 22 anos, não conseguiu marcar pontos em nenhuma das seis corridas que disputou nesta temporada. Durante o Grande Prêmio de Miami, no domingo, o australiano teve que abandonar.

Membro da academia de jovens pilotos da Alpine desde 2022, Doohan foi promovido à equipe principal no meio do ano passado para compensar a saída anunciada do francês Esteban Ocon para a Haas, a quem ele substituiu no Grande Prêmio de Abu Dhabi, em dezembro.

Colapinto, por sua vez, chegou à Alpine em janeiro como piloto reserva, tendo disputado nove GPs pela Williams durante a temporada de 2024.

