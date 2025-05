Chevrolet raro esquecido em garagem volta à vida por 8 anos e vale fortuna

Colecionadores de carros antigos adoram quando um veículo é encontrado após longo tempo escondido. Um desses casos aconteceu com um Chevrolet Astra 500 — fabricado em 2000 e limitado a 500 unidades —, que foi descoberto após oito anos parado em uma garagem de Porto Alegre (RS).

Além de pertencer à série limitada que comemorava 500 anos do descobrimento do Brasil, a unidade também chamou atenção pela quilometragem e estado de conservação, que a tornam valiosa.

São cerca de 26.000 km — um modelo usado, mas provavelmente o Astra 500 menos rodado do país. É o que diz o empresário Marcos Freitas Bilhar, que também é caçador de relíquias e descobriu o sedã.

"No início de 2023, comprei um outro Astra com baixa quilometragem e o levei ao meu mecânico de confiança. Nisso, ele comentou comigo que sabia de mais uma unidade antiga e bem preservada." Era o Astra 500 das imagens, que pertencia à mãe recém-falecida de um médico de Porto Alegre.

Série especial teve 500 unidades, em homenagem aos 500 anos de descobrimento do Brasil completados em 2000 Imagem: Reprodução

"Estava lá há muito tempo, não usava, e ofereceu para o meu mecânico comprar. Como ele já sabia que eu era louco por isso, falou: 'Pega o contato do cara e corre atrás'", diz Marcos, que teve bastante dificuldade na negociação.

"Ele não respondia, era uma pessoa ocupada. O Astra não era prioridade para ele. Então fui meio persistente, até um pouco insistente", relata.

Levou cerca de um ano e meio para ver o carro pessoalmente, mas a inspeção durou só cinco minutos. "O carro estava na garagem do vídeo, mas soterrado de coisas por cima. Eu nem conseguia entrar direito ali."

Mofo não é problema

Além da quilometragem, o Astra apresenta pequenos problemas: o principal deles é o mofo que se instalou no estofamento dos bancos e dos painéis. Além disso, os donos perderam itens estimados pelos colecionadores, como o manual do proprietário, e os batentes da suspensão dão marcas do tempo.

"Agora o carro está passando por revisão mecânica — trocando filtros, óleo, fazendo aquela correria de retorno à vida", conta Marcos, que não vê indícios de algum problema no motor 2.0 a gasolina de 136 cv e na transmissão manual de cinco marchas.

Mofo assusta mas, segundo especialista, não compromete o valor do carro dada sua fácil remoção Imagem: Reprodução

Mesmo assim, o especialista em carros clássicos Silvio Luiz, sócio da Old Is Cool Motors, explica que tal exemplar pode valer dezenas de vezes mais do que um Chevrolet Astra do ano 2000 comum, avaliado em R$ 14.546 pela tabela Fipe.

Obviamente, a tiragem limitada contribui para a valorização. E efeito semelhante ocorre com unidades que pertenceram a pessoas importantes. "Nesses últimos, o que vejo no mercado desses carros que ficaram guardados e vão direto para a coleção, é um preço de mais de R$ 100 mil", explica Silvio.

Pneus e outros equipamentos são originais Imagem: Reprodução

Com base nas imagens, o especialista discorda que o Astra esteja em más condições e diz que o mofo é fácil de ser resolvido. "O pessoal faz uma higienização interna, tira os bancos, desmonta. Fica novinho", afirma.

Silvio Luiz acrescenta que não é tão raro que um modelo de 25 anos chegue aos R$ 200.000, caso apresente condições excepcionais.

"Mas, geralmente, esses veículos trocam de mão entre colecionadores. Eles não vão para o mercado aberto: rodam entre grupos de colecionadores, seja por WhatsApp ou por um revendedor especializado, que faz a ponte entre eles. Mas sempre nessa faixa de preço", explica.