Os 133 cardeais que escolherão o sucessor do papa Francisco se reuniram na Capela Paulina, no Vaticano, para uma oração antes do início do conclave que elegerá o futuro papa, segundo imagens divulgadas pela Santa Sé.

Os cardeais vestidos com o hábito coral marcharão em procissão até a Capela Sistina, a poucos metros de distância, onde se trancarão para a primeira votação programada para a noite.

bur-jt/mb/yr/jc

© Agence France-Presse