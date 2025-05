Os 133 cardeais que devem eleger o sucessor do papa Francisco fizeram um juramento nesta quarta-feira (7) na Capela Sistina para manter seu voto e todas as discussões do conclave em segredo.

Os cardeais fizeram o juramento juntos, e então cada "príncipe da Igreja" se aproximou novamente do altar para jurar de novo individualmente com a mão sobre o Evangelho.

