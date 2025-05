Conclave: fechados na Capela Sistina, cardeais começam escolha do novo papa

Do UOL, em São Paulo

Os 133 cardeais que vão escolher o novo papa foram enclausurados na Capela Sistina, no Vaticano, para começar o conclave. As portas foram fechadas por volta de 12h40 (horário de Brasília) após o "Extra Omnes" ("Todos fora", em latim) - um pedido aos que não têm relação com reunião para que deixassem o local, sob os afrescos de Michelangelo. A previsão é que o primeiro resultado seja revelado por volta de 14h (de Brasília) de hoje.

O que aconteceu

Procissão em direção à Capela Sistina começou às 16h30 (11h30, horário de Brasília), 16 dias após a morte do papa Francisco. Portas foram fechadas 1 hora depois com as palavras do mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, monsenhor Diego Ravelli. Antes, os cardeais estiveram reunidos na Capela Paulina em oração.

Vestidos com mantos vermelhos, os 133 cardeais eleitores fizeram um juramento coletivo e individual de manter o sigilo: "Prometo e juro, assim que Deus me ajude e os Santos Evangelhos me guiem", disseram. Dentre os cardeais, sete são brasileiros.

O conclave é presidido pelo cardeal italiano Pietro Parolin, 70. Ele é apontado como favorito para ser o novo pontífice, segundo casas de apostas. Caberá ao italiano perguntar se o vencedor aceita o cargo e o nome pelo qual ele quer ser chamado.

Com exceção de hoje - quando apenas uma rodada acontece -, até quatro votações podem ocorrer por dia, sendo duas de manhã e duas à tarde. Uma fumaça - preta, se não houver consenso, ou branca, caso um novo papa seja escolhido - apareça na chaminé da Capela Sistina quando rito for concluído.

Nenhum conclave na era moderna escolheu um papa no primeiro dia. Nas duas últimas eleições, para escolha de Bento 16 e Francisco, foram dois dias de votação.

Apenas os cardeais com menos de 80 anos podem votar, mas ainda podem ser escolhidos para o posto de pontífice. Para ser eleito, o próximo papa terá de receber ao menos 89 votos.

Imagem: Arte/UOL

A partir de amanhã as fumaças devem ocorrer nos seguintes horários:

5h30 (de Brasília) - somente se for branca, ou seja, se o novo papa tiver sido escolhido

7h (de Brasília)

12h30 (de Brasília) - somente se for branca, ou seja, se o novo papa tiver sido escolhido

14h (de Brasília)

O que acontece se não houver consenso?

Caso não haja um consenso até o quarto dia de votação, é feita uma pausa para oração e diálogo entre os eleitores. A votação reinicia no sexto dia e vai até o 12º. Outras pausas podem ser feitas no sétimo e décimo dia.

Após 12 dias e 34 votações, o sistema muda. Nesse caso, a escolha passa a ser entre os dois mais votados no 34º turno. No entanto, permanece o quórum de dois terços.

O novo papa

Sala das Lágrimas, na Capela Sistina Imagem: Osservatore Romano/Reuters

Após resultado, o candidato eleito deve responder a duas perguntas: "Aceita tua eleição canônica para Sumo Pontífice?" e, em caso de resposta afirmativa, a outra pergunta é "Como quer ser chamado?". Rito é definido na Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, a lei que rege os conclaves.

No último ato antes de ser apresentado aos fiéis, o papa eleito tem alguns minutos sozinho para refletir e se preparar na chamada "sala das lágrimas". Ela fica localizada à esquerda do altar maior do local, sob a obra "Juízo Final" de Michelangelo.

Cerca de 30 a 60 minutos após a fumaça branca, o novo papa é apresentado aos fiéis com a frase "Habemus Papam!". O cardeal protodiácono lê o nome de batismo do escolhido, e anuncia o nome escolhido pelo novo papa.

O novo papa faz sua primeira aparição pública na varanda central da Basílica de São Pedro. Em seguida, ele dará a sua primeira bênção e fará uma oração.