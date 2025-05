Capela Sistina nem sempre foi sede e conclave já aconteceu fora da Itália

Antes de se tornar o cenário icônico das eleições papais, a Capela Sistina não era o local tradicional dos conclaves. Somente no século 19 ela foi oficialmente estabelecida como o espaço destinado à escolha do papa, que já chegou a ocorrer na França entre 1309 e 1377.

Os conclaves antes da Capela Sistina

Os conclaves eram itinerantes. Antes da Capela Sistina, as eleições ocorriam em diversos edifícios, tanto em Roma quanto fora dela.

Igrejas, palácios e até fortalezas foram usadas para abrigar o processo de escolha do novo pontífice. O local do conclave variava principalmente em função da cidade onde o papa anterior havia falecido ou onde a corte papal estava estabelecida naquele momento.

Segurança e isolamento eram importantes para a escolha do local. Desde o século 13, após o Segundo Concílio de Lyon (1274), se estabeleceu a prática de isolar os cardeais durante o conclave. Isso forçou a Igreja a buscar espaços que pudessem garantir sigilo e segurança. Palácios com estruturas fortificadas ou áreas facilmente vigiáveis passaram a ser preferidos, mesmo que, em muitos casos, não tivessem infraestrutura ideal para longas estadias.

Roma nem sempre foi o centro do papado. Entre 1309 e 1377, durante o chamado Cativeiro de Avinhão, os conclaves foram realizados em solo francês, principalmente no Palácio dos Papas de Avinhão.

A instabilidade política levou o conclave também para cidades como Perugia, Viterbo e até Florença. Essa dispersão só foi contida com o fortalecimento do poder papal e o retorno definitivo da Cúria a Roma.

11.abr.2022 - Palácio Papal de Viterbo, na Itália Imagem: NikonZ7II/Wikimedia Commons

O conclave mais demorado, por exemplo, ocorreu em Viterbo. A eleição se iniciou em 1268, no Palácio Papal de Viterbo e terminou apenas em 1271 — três anos depois. Para agilizar o processo, trancaram os cardeais, racionaram a alimentação e por fim, removeram parcialmente a cobertura do local.

A Capela Sistina passou a ser utilizada a partir de 1492. A construção, concluída em 1481 por ordem do papa Sisto 4º (de quem herdou o nome), foi usada pela primeira vez como local de conclave na eleição de Alexandre 6º, em 1492.

Pinturas de Michelangelo são vistas na abóbada e no altar da Capela Sistina, no Vaticano Imagem: Andreas SOLARO / AFP

No entanto, ela se tornou o local fixo da eleição apenas em 1878. Sua estrutura imponente, segurança e localização dentro do Vaticano a tornaram ideal para sediar o ritual mais importante da Igreja Católica. Entre os séculos 15 e 19, os conclaves ocorreram próximos à capela, no Palácio Apostólico, com raras exceções.

O simbolismo do local fortaleceu sua escolha. Além de ser um espaço funcional, a Capela Sistina carrega significados espirituais e artísticos profundos. Com o Juízo Final de Michelangelo no altar e cenas da vida de Moisés e de Cristo em suas paredes, ela representa a continuidade da tradição cristã. Eleger o papa nesse cenário reafirma a autoridade espiritual e histórica da Igreja.

Como é o conclave?

O conclave começou nesta quarta-feira (7). A data foi decidida durante a quinta Congregação Geral, uma reunião a portas fechadas entre os cardeais —a primeira desde o funeral do papa Francisco.

Não há um período definido para o conclave. Os dois anteriores, realizados em 2005 e 2013, duraram apenas dois dias. No conclave mais longo da história recente, em 1922, a decisão final demorou 5 dias.

Imagem: Arte/UOL

* Com informações da AFP e da Reuters.