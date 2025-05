Capela Sistina ao vivo: veja juramento e chegada dos cardeais ao conclave

Do UOL, em São Paulo

Os 133 cardeais fazem o juramento coletivo e individual antes do início do conclave (assista ao vídeo acima). Eles iniciam a escolha do novo pontífice a partir de hoje.

O que aconteceu

Cardeais se reunirão sob voto de sigilo na Capela Sistina. Eles ficarão em isolamento até escolherem o sucessor do papa Francisco, que morreu no último dia 21 de abril.

O sucessor é definido quando um nome é escolhido por pelo menos dois terços dos eleitores —neste caso, 89 deles. Os cardeais não têm direito à abstenção, nem de votarem em si.

Imagem: Arte/UOL

Apenas os cardeais com menos de 80 anos podem votar no conclave. 135 teriam direito a participar, mas dois pediram licença por questões de saúde. Porém, todos os cardeais podem ser votados, independentemente da idade, segundo a Constituição Apostólica do Vaticano.

Durante o conclave, os cardeais não podem manter qualquer tipo de comunicação com o exterior. É proibido enviar mensagens eletrônicas ou alimentar perfis nas redes sociais, por exemplo.

Imagem: Arte/UOL

Durante a votação, os cardeais escrevem à mão o nome dos seus escolhidos, dobram papel e o levam erguido até o altar, para que esteja bem visível. Papel tem a frase "Eligo in Summum Pontificem" ("Elejo como Sumo Pontífice") na parte superior, com um espaço em branco abaixo.

A cor da fumaça indica o resultado. Caso ela seja preta, significa que os cardeais ainda não chegaram a uma definição. Já a fumaça branca indica que um novo papa foi escolhido.

A primeira fumaça está prevista para hoje depois das 14h. O anúncio foi feito pelo porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni. No primeiro dia, há somente uma rodada de votos e, por isso, deve aparecer o resultado a partir das 14h.

A partir de amanhã, as fumaças devem ocorrer nos seguintes horários:

5h30 (Horário de Brasília) - somente se for branca, ou seja, se o novo papa tiver sido escolhido

7h (Horário de Brasília)

12h30 (Horário de Brasília) - somente se for branca

14h (Horário de Brasília)

Caso não haja um consenso até o quarto dia de votação, é feita uma pausa para oração e diálogo entre os eleitores. A votação reinicia no sexto dia e vai até o 12º. Outras pausas podem ser feitas no sétimo e décimo dia.

Após 12 dias e 34 votações, o sistema muda. Nesse caso, a escolha passa a ser entre os dois mais votados no 34º turno. No entanto, permanece o quórum de dois terços.

No último ato antes de ser apresentado aos fiéis, o papa eleito tem alguns minutos sozinho para refletir e se preparar na chamada "sala das lágrimas". Ela fica localizada à esquerda do altar maior do local, sob a obra "Juízo Final" de Michelangelo.

Cerca de 30 a 60 minutos após a fumaça branca, o novo papa será apresentado aos fiéis com a frase "Habemus Papam!". O cardeal protodiácono Dominique Mamberti lerá o nome de batismo do escolhido e anunciará o nome escolhido pelo novo papa - que fará em seguida sua primeira aparição pública na varanda central da Basílica de São Pedro, fará uma oração e dará a sua primeira bênção.