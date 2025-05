Bunge reduz lucro e receita no 1º trimestre de 2025, mas mantém guidance

São Paulo, 7 - A Bunge Global registrou lucro líquido de US$ 201 milhões (US$ 1,48 por ação) no primeiro trimestre de 2025, informou a empresa nesta quarta-feira. O resultado é menor que o lucro líquido registrado em igual período de 2024, de US$ 244 milhões (US$ 1,68 por ação).

Em base ajustada, o lucro líquido passou de US$ 3,04 para US$ 1,81 por ação na comparação entre os primeiros trimestres deste ano e do ano passado. Analistas consultados pela Factset estimavam US$ 1,28 por ação. A receita com vendas no trimestre alcançou US$ 11,64 bilhões neste ano, ante US$ 13,42 bilhões nos três primeiros meses de 2024, e abaixo das expectativas de US$ 13 bilhões.

Entre os destaques no trimestre, a Bunge ressaltou o desempenho sólido na parte de Agronegócio com impulso do segmento de Processamento, embora inferior ao do ano passado. Além disso, os resultados de Óleos Refinados e Especiais refletiram um ambiente mais equilibrado de oferta e demanda, especialmente nos EUA, disse em relatório.

O segmento de Agronegócio teve vendas de US$ 8,16 bilhões no primeiro trimestre, 16,2% abaixo do reportado um ano antes. A Bunge destacou, ainda, que os resultados mais altos nas cadeias de valor de processamento de soja no Brasil, Europa e Ásia foram compensados por quedas na América do Norte, Argentina e nas sementes oleaginosas da Europa.

As vendas da Divisão de Óleos Especiais e Refinados passaram de US$ 3,24 bilhões para US$ 3,09 bilhões na comparação entre os primeiros trimestres. A Bunge afirmou, em balanço, que os resultados caíram em todas as regiões, com exceção da Ásia, refletindo um ambiente global de oferta e demanda mais equilibrado, impulsionado em parte pela incerteza nas políticas de biocombustíveis dos EUA.

"No primeiro trimestre, nos beneficiamos de mudanças temporais na demanda e nas atividades dos produtores relacionadas a tarifas, e seguimos confiantes em nossa capacidade de execução, apesar do atual ambiente de mercado", disse em nota o CEO da Bunge, Greg Heckman. "Anunciamos acordos para vender nossos negócios de margarina na Europa e de moagem de milho nos EUA, à medida que seguimos alinhando nossos ativos às nossas cadeias de valor globais integradas. Estamos na fase final da aprovação regulatória para nossa combinação com a Viterra e preparados para concluir rapidamente assim que for aprovada".

Para o acumulado de 2025, a companhia manteve sua perspectiva de lucro ajustado de US$ 7,75 por ação, excluindo os efeitos de aquisições e desinvestimentos já anunciados. Em Agronegócios, a empresa espera que os resultados sejam "ligeiramente inferiores à projeção anterior e menores em relação ao ano passado, principalmente devido ao desempenho mais fraco no segmento de Processamento", disse a Bunge. Para Óleos Refinados e Especiais, a expectativa é de que os resultados fiquem em linha com a projeção anterior, mas abaixo do registrado no ano passado, refletindo um ambiente de oferta e demanda mais equilibrado na América do Norte.