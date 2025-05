Braskem inagura terminal de etano no México

SÃO PAULO (Reuters) - A Braskem anunciou nesta quarta-feira que inaugurou seu terminal de etano no México, um projeto que levou anos para ficar pronto e que tem como objetivo fornecer matéria-prima para a parceria entre a empresa e a mexicana Idesa no complexo petroquímico de polietileno instalado pelas companhias em Veracruz.

O complexo petroquímico foi anunciado em 2009, inicialmente com foco no uso de matéria-prima da estatal mexicana de petróleo Pemex. Mas ao longo dos anos desentendimentos com petrolífera do México obrigaram a joint-venture mexicana da Braskem a buscar alternativas para abastecer completamente o complexo petroquímico que foi erguido ao custo de bilhões de dólares.

"A inauguração do terminal de importação da TQPM, com capacidade de 80 mil barris diários de etano, proporcionará à Braskem Idesa as condições necessárias para importação de toda a sua necessidade de matéria-prima, permitindo que a Braskem Idesa produza 1 milhão e 50 mil toneladas anuais de polietileno no México", afirmou a Braskem em comunicado ao mercado, sem citar de onde o insumo chegará ao terminal. Na época do anúncio, a companhia afirmou que a intenção era trazer o etano dos Estados Unidos, que iniciou este ano uma guerra comercial com o México.

O terminal, que conecta o complexo petroquímico de Veracruz por meio de um duto de 11 quilômetros, foi anunciado em 2022 com investimento estimado na época de US$400 milhões. O terminal foi erguido em parceria da Braskem Idesa com a holandesa Advario.

(Por Alberto Alerigi Jr.)