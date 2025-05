Quem é a brasileira que leu oração na missa que deu início ao conclave

Do UOL, em São Paulo

Uma brasileira foi escolhida para ler um trecho da Oração Universal na missa que marca o início do conclave.

O que aconteceu

A jornalista gaúcha Andressa Collet leu a oração em português. Ela é natural da cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, mas mora há anos na Itália com o marido e dois filhos.

Andressa é especializada em assuntos religiosos. Ela é repórter no Vatican News e produtora de programas da Rádio Vaticano e transmissões ao vivo para o Brasil.

Que o Senhor guie todos os homens na edificação do bem e da justiça, da solidariedade e da concórdia.

Trecho da Oração Universal proclamada por Andressa

Oração também foi lida em outras cinco línguas. Cerca de 5 mil pessoas acompanhavam a oração de telões instalados na Praça São Pedro, no Vaticano.

Pessoas assistem à missa para a eleição do Romano Pontífice em um telão exibido na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 7 de maio de 2025 Imagem: STEFANO RELLANDINI/AFP

A Oração Universal é um momento coletivo para expressar o sentimento comum da Igreja. O cardeal Giovanni Battista Re, que presidiu a missa, pediu que o Espírito Santo guie os cardeais para que o papa eleito "seja aquele de quem a Igreja e a humanidade precisam neste momento difícil, complexo e conturbado da história".

Brasileira também leu oração no funeral do papa, em 26 de abril. A jornalista Bianca Fraccalvieri, coordenadora das redes sociais do Vaticano, foi quem participou da cerimônia.

Almoço e procissão até a Capela Sistina: como será o dia dos cardeais votantes

Cardeais almoçam no refeitório de Santa Marta e se reúnem em oração na Capela Paulina. Depois, às 15h45 (10h45 no horário de Brasília), fazem a procissão até a Capela Sistina para dar início ao conclave.

Vestidos com mantos vermelhos, antes de começar, todos fizeram um juramento coletivo e individual de manter o sigilo sobre tudo o que ocorrer durante o conclave. "Prometo e juro, assim que Deus me ajude e os Santos Evangelhos me guiem", dizem, reunidos no aposento dominado pelas obras-primas de Michelangelo.

Imagem: Arte/UOL

Primeiro dia tem apenas uma rodada de votação. Um candidato precisa de dois terços dos votos dos cardeais eleitores para ser eleito papa - ou seja, 89 votos de 133 cardeais.

Primeira fumaça deve aparecer após as 19h (14h, no horário de Brasília) na chaminé da Capela Sistina. Cor será preta, se não houver consenso, ou branca, caso um novo papa seja escolhido.

Se nome não for definido hoje, a partir de amanhã, até quatro votações podem ocorrer por dia, sendo duas de manhã e duas à tarde. Detalhes e previsões foram feitas pelo porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, que ontem explicou o passo a passo do conclave.

Nenhum conclave na era moderna escolheu um papa no primeiro dia. Nas duas últimas eleições, para escolha de Bento 16 e Francisco, foram dois dias de votação.

Como são os votos

Apenas os cardeais com menos de 80 anos podem votar. No entanto, eles participam porque podem ser votados. Eles não podem manter qualquer tipo de comunicação com o exterior durante o conclave.

Fumaça branca ou preta

Uma fumaça branca surge do telhado da capela, anunciando o resultado para o mundo exterior. Neste momento, fiéis que acompanham o momento no Vaticano costumam comemorar.

Imagem: Arte/UOL

Caso nome seja definido, após resultado, o candidato eleito deve responder a duas perguntas: "Aceita tua eleição canônica para Sumo Pontífice?" e, em caso de resposta afirmativa, a outra pergunta é "Como quer ser chamado?". Rito é definido na Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, a lei que rege os conclaves.

No último ato antes de ser apresentado aos fiéis, o papa eleito tem alguns minutos sozinho para refletir e se preparar na chamada "sala das lágrimas". Ela fica localizada à esquerda do altar maior do local, sob a obra "Juízo Final" de Michelangelo.

Cerca de 30 a 60 minutos após a fumaça branca, o novo papa é apresentado aos fiéis com a frase "Habemus Papam!". O cardeal protodiácono lê o nome de batismo do escolhido, e anuncia o nome escolhido pelo novo papa.

O novo papa faz sua primeira aparição pública na varanda central da Basílica de São Pedro. Em seguida, ele dará a primeira bênção e fará uma oração.