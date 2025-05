Brasil tem superávit comercial de US$8,2 bi em abril, recuo de 3,3% com importação mais forte

BRASÍLIA (Reuters) - A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$8,153 bilhões em abril, um recuo de 3,3% sobre o saldo apurado no mesmo mês do ano passado, sob influência de uma importação mais forte, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) nesta quarta-feira. O saldo veio ligeiramente abaixo de expectativas de economistas consultados pela Reuters, que previam superávit de US$8,296 bilhões para o mês. As exportações somaram US$30,409 bilhões no mês, uma alta de 0,3% em relação a abril de 2024. As importações, por sua vez, cresceram 1,6%, totalizando US$22,256 bilhões.

Segundo o Mdic, houve no mês um aumento nas cotações dos produtos exportados, com alta de 0,8% no preço médio dos itens vendidos ao exterior em comparação com abril de 2024. Por outro lado, o preço médio dos importados caiu 2,9%.

No período, os volumes vendidos pelo Brasil ao exterior tiveram queda de 0,5%, enquanto o volume importado cresceu 4,4%.

No recorte por setores, houve alta de 2,4% no valor das exportações da indústria de transformação, puxado pelas vendas de veículos e carne bovina. O valor dos embarques da agropecuária teve queda de 0,7%, com recuo na venda de soja, e as exportações da indústria extrativa caíram 3,8%, registrando perdas em óleos brutos de petróleo e minério de ferro.

Os dados da pasta mostraram ainda que o saldo comercial acumulado de janeiro a abril foi de US$17,729 bilhões, 34,2% menor que o observado no mesmo período de 2024.

O desempenho acumulado foi resultado de exportações de US$107,305 bilhões, que caíram 0,7%, e importações de US$89,576 bilhões, com alta de 10,4% em meio a uma atividade econômica que vem demonstrando resiliência.

(Por Bernardo Caram)