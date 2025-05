Bolsas de NY fecham em alta após Fed manter juros e mercado monitora negociações com China

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 7, após a decisão sem surpresas do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de manter os juros, enquanto os investidores seguiam atentos ao avanço das negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

O índice Dow Jones subiu 0,70%, aos 41.113,97 pontos. O S&P 500 ganhou 0,43%, para 5.631,28 pontos, enquanto o Nasdaq teve alta de 0,27%, aos 17.738,16 pontos. Os dados são preliminares.

Os índices oscilaram ao longo do dia. Os ganhos iniciais foram impulsionados por relatos de que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o representante de Comércio, Jamieson Greer, devem se reunir com autoridades chinesas para iniciar negociações em torno de um novo acordo comercial. No entanto, o próprio Bessent afirmou que o encontro previsto para este fim de semana será apenas um primeiro contato, e não o início de tratativas avançadas - o que esfriou o entusiasmo do mercado.

Durante a tarde, o Federal Reserve decidiu, por unanimidade, manter a taxa de juros dos EUA no intervalo entre 4,25% e 4,50% ao ano. O comunicado indicou que a economia americana segue resiliente, mas ressaltou riscos crescentes de inflação e desemprego.

Em coletiva de imprensa, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que ainda não vê sinais claros de desaceleração econômica e que o comitê continuará monitorando os dados antes de tomar novas decisões. Ele também afirmou que as críticas do ex-presidente Donald Trump "não afetam o trabalho do Fed". "Não precisamos ter pressa. Nossa política é modestamente restritiva", declarou.

Entre os destaques corporativos, as ações da Super Micro Computer recuaram 1,40% após a divulgação dos resultados trimestrais, enquanto os papéis da Walt Disney (10,7%) dispararam. Já a Alphabet, controladora do Google e integrante do grupo "Sete Magníficas, caiu 7,26% após notícias de que a Apple (-1,14%) pode adicionar novos fornecedores de mecanismos de busca por inteligência artificial ao Safari, seu navegador.