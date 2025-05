Bessent diz que negociações comerciais com China começam no sábado: 'Conversas serão iniciais'

Durante novo testemunho na Câmara dos Represetantes nesta quarta-feira, 7, o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Scott Bessent, destacou que as negociações comerciais com a China, que devem ocorrer na Suíça, começam no sábado, 10. "As conversas do fim de semana com os chineses serão iniciais. Não serão discussões avançadas", ressaltou.

Ele ainda pontuou que o conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro, não participará das reuniões.

"É hora de a China deixar o status de país em desenvolvimento. China não deve mais ter status de economia em desenvolvimento, eles são a segunda maior economia global", acrescentou Bessent.

O secretário também repetiu falas do testemunho da terça-feira, 6, sobre a dívida americana ao reforçar o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal.

Bessent voltou a destacar que o Tesouro vai "elevar o limite do teto", descartou medidas alternativas e "artifícios" para contornar o problema, e pontuou, novamente, que a data exata ainda será divulgada, mas alertou que o governo está "no campo de aviso".