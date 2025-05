BC: Observa-se incipiente moderação no crescimento de atividade e trabalho

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) afirmou, no comunicado da decisão desta quarta-feira, 7, que o conjunto dos indicadores de atividade e do mercado de trabalho brasileiros continuam dinâmicos. Mesmo assim, repetiu a avaliação de que há sinais de uma "incipiente moderação no crescimento."

"Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação", acrescentou o comitê, que elevou a taxa Selic em 0,5 ponto porcentual, de 14,25% para 14,75% - em linha com as expectativas do mercado.