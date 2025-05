Avião militar dos EUA cai no Mar Vermelho, o segundo em 10 dias

Um avião militar americano caiu no Mar Vermelho enquanto pousava em um porta-aviões, no segundo acidente desse tipo em dez dias, informou uma autoridade de defesa dos Estados Unidos.

O avião, um F/A-18 F, "pousava no porta-aviões 'Harry S. Truman'" na terça-feira (6) "quando o processo de frenagem falhou, fazendo com que a aeronave caísse no mar", disse a fonte à AFP sob anonimato, confirmando uma informação publicada pela imprensa americana.

Os pilotos se ejetaram e foram resgatados de helicóptero após sofrer "ferimentos leves".

Não houve feridos a bordo do porta-aviões, informou a mesma fonte.

Segundo o jornal do Instituto Naval dos Estados Unidos, o acoplamento da cauda de um dos cabos de freio falhou.

Em 28 de abril, outro caça caiu do mesmo porta-aviões no Mar Vermelho em um acidente que feriu uma pessoa.

O avião, um caça Boeing F/A-18 E, custou 67 milhões de dólares (383,2 milhões de reais na cotação atual) em 2021.

Em dezembro, outro F/A-18 foi derrubado "por engano" por um míssil disparado de um cruzeiro americano, segundo o Exército. Os dois pilotos sobreviveram.

O 'Harry S. Truman' é um dos porta-aviões americanos que operam no Oriente Médio.

Os Estados Unidos atacam os rebeldes huthis do Iêmen desde 15 de março, em uma tentativa de conter a ameaça aos navios mercantes no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.

Na terça-feira, o mediador de Omã disse que Washington e os rebeldes haviam chegado a um acordo de cessar-fogo, depois que o presidente Donald Trump anunciou o fim dos ataques dos Estados Unidos aos insurgentes.

