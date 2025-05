Autoridades reduzem voos no aeroporto de Newark após falha

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos reduziu os voos no Aeroporto de Newark, um dos mais movimentados dos Estados Unidos, dias após uma interrupção de 90 segundos na atividade do sistema de controle de tráfego.

O incidente ocorreu em 28 de abril, quando os controladores do aeroporto internacional da Filadélfia não conseguiram se comunicar com os aviões de Newark devido a uma falha na detecção do radar e nas comunicações por rádio, segundo a imprensa americana.

Autoridades não divulgaram detalhes, e a FAA mencionou nesta quarta-feira (7) "problemas de pessoal e tecnologia" no centro de controle da Filadélfia.

"A FAA está tomando medidas imediatas para aumentar a confiabilidade operacional" no Aeroporto de Newark, entre elas "acelerar as melhorias tecnológicas e logísticas" e aumentar o número de controladores de tráfego aéreo.

A escassez de funcionários nas torres de controle americanas se arrasta desde a pandemia de covid-19.

