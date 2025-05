Ataques israelenses em escola com famílias desabrigadas e mercado de Gaza deixam 38 mortos, dizem médicos

(Reuters) - Ataques israelenses a uma escola que abrigava famílias deslocadas e a um mercado e um restaurante movimentados na Cidade de Gaza mataram ao menos 38 pessoas nesta quarta-feira, segundo autoridades locais de saúde.

Médicos disseram que dois ataques atingiram a Escola Karama, no bairro de Tuffah, um subúrbio da Cidade de Gaza, matando 15 pessoas. Mais tarde, um ataque israelense próximo a um restaurante e a um mercado na cidade matou pelo menos 23 pessoas, incluindo mulheres e crianças, segundo os médicos.

Imagens da Reuters mostraram homens feridos sendo levados às pressas em carroças e na traseira de caminhonetes. Ambulâncias corriam por ruas destruídas, e uma mulher em prantos carregava um bebê para longe do local, acompanhada de duas crianças pequenas.

Uma imagem publicada nas redes sociais mostrava o que parecia ser uma família de três pessoas -- mãe, pai e filho -- morta na rua, em meio a poças de sangue. O menino carregava uma mochila rosa. A Reuters não conseguiu verificar de imediato a imagem, supostamente feita no local do ataque em Tuffah.

O governo israelense não comentou o caso de imediato.

Na terça-feira, dois ataques aéreos israelenses a outra escola, que abrigava pessoas deslocadas no campo de Bureij, na região central de Gaza, mataram pelo menos 33 pessoas, incluindo mulheres e crianças, segundo autoridades de saúde locais. Os militares de Israel disseram que atingiram "terroristas" que operavam a partir de um centro de comando no complexo.

O ataque destruiu salas de aula e móveis e abriu uma grande cratera no campus da escola, onde os deslocados que buscavam abrigo nesta quarta-feira vasculhavam os escombros em busca de seus pertences.

"O que aconteceu foi um terremoto. A ocupação israelense atingiu uma escola que abrigava crianças. São crianças", disse a testemunha ocular Ali Al-Shaqra. Segundo ele, a escola abrigava 300 famílias.

"Aqui está o prédio; ele foi arrasado. Não conseguimos encontrar o botijão de gás, o saco de farinha que tínhamos, o quilo de arroz ou a refeição que recebemos da Tukkiyah (cozinha comunitária). Graças a Deus, ficamos com as roupas que usávamos", acrescentou Shaqra.

Em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, perto da fronteira com o Egito, moradores e fontes do Hamas disseram que as forças israelenses, que assumiram o controle da cidade, continuaram explodindo e demolindo casas e prédios.

As Brigadas Al-Qassam, a ala militar do grupo militante palestino Hamas, disseram que seus combatentes haviam detonado um campo minado pré-plantado que tinha como alvo uma força blindada israelense a leste de Khan Younis, no sul. Eles afirmaram que causaram baixas, seguidas de bombardeios de morteiros na área.

AJUDA INTERROMPIDA

Israel retomou sua ofensiva em março, após o colapso de um cessar-fogo apoiado pelos EUA que havia interrompido os combates por dois meses. Desde então, impôs um bloqueio à ajuda humanitária, atraindo alertas da ONU de que a população de 2,3 milhões de pessoas enfrenta fome iminente.

As tropas israelenses já assumiram o controle de uma área que corresponde a cerca de um terço de Gaza, deslocando a população e construindo torres de vigia e postos de vigilância em terrenos desmatados que os militares descreveram como zonas de segurança.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que expandirá a ofensiva contra o Hamas após seu gabinete de segurança aprovar planos que podem incluir a tomada de toda a Faixa de Gaza e o controle da ajuda.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi; Reportagem adicional de Ramadan Abed em Gaza)