Atacadão tem abril "muito forte" com Páscoa e promoções

SÃO PAULO (Reuters) - O Atacadão, maior rede de atacarejo do país, teve vendas "muito fortes" em abril, afirmou nesta quarta-feira o presidente-executivo do Carrefour Brasil, na última conferência com analistas antes da companhia fechar seu capital.

"Foi um mês muito forte e positivo em termos de resultados", disse Stéphane Maquaire a analistas durante conferência sobre os resultados da companhia divulgados na noite da véspera.

O executivo comentou ainda que com o Carrefour Brasil não vai mudar sua estratégia comercial por conta do fechamento de capital e que o Atacadão, segmento responsável pela maior parte do resultado do grupo no Brasil, vai poder voltar a se expandir pelo país em 2026.

"Vamos poder em 2026 abrir novamente a expansão do Atacadão. Temos espaço para crescer porque o tema da nossa alavancagem vai ficar menor, inclusive nas conversas na França", disse Maquaire ao ser questionado sobre os impactos do fechamento de capital do grupo no Brasil sobre a operação.

O executivo afirmou que o mercado no Estado de São Paulo ficou muito concorrido nos últimos anos diante de fortes expansões de rede de lojas de rivais como o Assaí.

Mas ele afirmou que o Atacadão "tem que retomar essa liderança (em São Paulo, perdida para o Assaí) nos próximos anos".

"Além disso, temos espaço em muitos Estados, como o Pará, onde vemos espaço para mais lojas do Atacadão, e em muitos Estados do Nordeste", disse o executivo.

Segundo ele, a saída do Carrefour Brasil da bolsa gera emoções conflitantes.

"Por um lado, simplifica a estrutura e processos e terá reflexos positivos na tomada de decisões, mas, por outro lado, as interações com acionistas sempre foram muito ricas com provocações importantes para a gestão de nosso negócio e sentiremos falta desta dinâmica", disse Maquaire.

(Por Alberto Alerigi Jr.)