Quem foi Gregório 10º, papa que criou conclave após sua eleição durar anos

A eleição do papa Gregório 10º levou quase três anos entre 1268 e 1271 e, por isso, ao assumir a Santa Sé, ele criou as regras que estabeleceram o conclave, que começa hoje e vai escolher o sucessor do papa Francisco.

Quem foi o papa Gregório?

Gregório nasceu em 1210 em Piacenza, na Lombardia (atual Itália), como Tebaldo Visconti. Ele foi membro da Ordem Secular Franciscana e tinha reputação de ser severo, mas ter grande dignidade.

Tebaldo passou boa parte de sua vida eclesiástica nos Países Baixos. Ainda segundo a Diocese de Blumenau, o futuro papa tinha boas relações pela Europa: era amigo de São Tomás Aquino, São Boaventura e conselheiro dos reis da Inglaterra e da França —as relações dele com a corte de Luís 9º foram essenciais para a eleição.

Naquela época, os cristãos estavam divididos. Durante séculos, o Sacro Império Romano-Germânico disputou com a própria Santa Sé o controle da Igreja e exercia enorme poder e influência, até que seu imperador Frederico 2º foi excomungado em 1227 por não cumprir a promessa de enviar uma cruzada à Terra Santa. Já os franceses ganhavam poder graças à aliança de Charles d'Anjou (irmão de Luís 9º) com o papa Urbano 4º, que o incentivou a tirar a coroa da Sicília da mão da dinastia de Frederico.

Com a morte do papa Clemente 4º, os 18 cardeais se viram em um impasse. Os franceses queriam um francês no comando da Igreja Católica, influenciados por Charles d'Anjou, agora já rei da Sicília; enquanto os italianos queriam um italiano que se alinhasse aos interesses do Império. Ninguém conseguia chegar aos dois terços de votos necessários para a eleição do pontífice, uma exigência promulgada pelo papa Alexandre 3º em 1179, segundo o Vaticano.

Camafeu do Papa Gregório 10º na Catedral de Notre Dame, em Paris: ele foi popular entre os franceses Imagem: PHGCOM/Creative Commons

Enquanto isso, Tebaldo embarcava para uma cruzada na Terra Santa com o rei Edward 1º, da Inglaterra. Ele partiu em 1270, de acordo com a Encyclopaedia Britannica.

Sem paciência para as eleições sem fim, os cidadãos da cidade italiana de Viterbo —onde Clemente morreu e os cardeais se reuniam— resolveram tomar uma medida extrema em 1271. Eles arrancaram o telhado do palácio papal, o invadiram e trancaram todos os cardeais lá dentro apenas com pão e água. Ninguém podia sair enquanto não houvesse um papa.

Com esta urgência, os cardeais optaram pelo nome de Tebaldo. Ele não era nem cardeal, apenas arquidiácono de Liège, na Bélgica. Mas as boas relações de um italiano com o trono da França e a ligação de seu sobrinho, Vicedomino de Vicedominis, o arcebispo de Aix-en-Provence, com Charles d'Anjou —de quem era conselheiro— o tornaram o melhor nome "papável" por satisfazer aos dois grupos.

Tebaldo recebeu a notícia de sua eleição como papa ainda na cruzada. Surpreso, ele tomou como primeira medida enviar apelos à Igreja de Roma para auxílio aos cruzados —e retornar imediatamente para a Itália para assumir o trono de Pedro.

Durante os cinco anos de seu papado, até 1276, ele teve importantes atuações de conciliação política. Ele teria salvado o Sacro Império Romano-Germânico ao promover a eleição de Rodolfo 1º de Habsburgo como imperador. Ele ainda manteve a paz com Charles d'Anjou, que tinha ambições de assumir o império, segundo a Britannica. Ainda reaproximou as Igrejas romana e grega, e promoveu nova cruzada.

Túmulo do papa Gregório 10º na Catedral de Arezzo Imagem: Andrewrabbott/Creative Commons

Mas um de seus principais legados à Igreja Católica é a instituição do conclave. Durante o Concíclio de Lyon, Gregório promulgou a constituição Ubi periculum que estabelecia novas condições para a eleição: cardeais deveriam ser trancados em isolamento total "cum clave" ("com chave") para evitar "qualquer interferência política ou pessoal" durante a escolha do líder religioso, de acordo com o Vaticano.

Gregório morreu em 1276, em Arezzo, na Itália. Seu sucessor, o papa Inocente 5º, foi eleito ali mesmo no primeiro conclave conforme estabelecido por ele. Inocente era um colaborador próximo de Gregório durante seu pontificado.

Conclaves só passaram a acontecer na Capela Sistina em 1492. Mesmo assim, outros aconteceram fora dali depois disso —e até fora de Roma.

Houve conclaves em países como França e Alemanha ao longo dos séculos. A famosa igreja com as pinturas de Michelangelo abriga, desde 1878, todas as eleições papais, mas só foi reconhecida como o local oficial dos conclaves por São João Paulo 2º em 1996.

Seu profundo impacto na fé católica foi reconhecido oficialmente quase cinco séculos depois. Em 1713, ele foi beatificado pelo papa Clemente 11.