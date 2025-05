Apelo por 'unidade' em missa indica que Igreja não quer conclave longo

Hoje, na última missa antes do início do conclave, os cardeais pediram ajuda divina para a escolha do sucessor do papa Francisco e receberam um apelo a favor da "unidade da Igreja" em um momento "difícil, complexo e conturbado". O apelo traz ainda um sinal de que a Igreja quer um conclave curto, para deixar claro o recado de unidade. À tarde, os "príncipes da Igreja" irão realizar a primeira votação na Capela Sistina.

O que aconteceu

Missa foi celebrada pelo decano do colégio cardinalício, Giovanni Battista Re. Em sua homilia, ele afirmou que "é forte o apelo à manutenção da unidade da Igreja" e citou um "momento tão difícil e complexo da história", que será enfrentado pelo futuro líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos.

Os cardeais rezaram para que Deus os ajude a encontrar um papa que exerça "cuidado vigilante" sobre o mundo. Se dirigindo a eles, o decano pediu para que os cardeais deixassem de lado "toda consideração pessoal" ao escolher o novo pontífice e ter em mente "apenas ... o bem da Igreja e da humanidade".

Re sugeriu que os cardeais deveriam procurar um papa que respeite a diversidade dentro da Igreja. "Unidade não significa uniformidade, mas uma comunhão firme e profunda na diversidade", disse ele em seu sermão. Por ter 91 anos, o decano não participará do conclave.

133 cardeais com menos de 80 anos irão votar para o sucessor do papa Francisco. Eles representam 70 países, um número recorde. No último conclave, em 2013, foram 115 cardeais, de 48 nações — um crescimento que reflete os esforços de Francisco para estender o alcance da Igreja a regiões distantes com poucos católicos.

Imagem: Arte/UOL

A duração média dos últimos 10 conclaves foi de pouco mais de três dias e nenhum durou mais de cinco dias. O conclave de 2013 durou apenas dois dias. Hoje, haverá apenas uma votação. Depois, os cardeais poderão votar até quatro vezes por dia. Para o novo papa ser eleito, são necessários dois terços dos votos (ou seja, pelo menos 89 dos 133).

Imagem: Arte/UOL

Silêncio

A Capela Sistina não será um espaço para discursos, debates e negociações que levem a um nome de consenso. Sob os magníficos afrescos do Juízo Final que Michelangelo pintou no século XV, os cardeais votarão apenas "na presença de Deus", em um silêncio solene.

As conversas acontecerão durante as refeições ou reuniões na residência Santa Marta e outros aposentos vaticanos, onde os cardeais permanecerão isolados, sem acesso à internet, celular, televisão ou à imprensa. O Vaticano tomou medidas de alta tecnologia para garantir o sigilo, incluindo dispositivos de interferência para impedir qualquer escuta.

Além disso, os participantes juram manter em sigilo os detalhes de todo o processo. Eles também se comprometem a "servir fielmente" como papa em caso de eleição.

Aqui fora, a população fica sabendo o resultado do conclave por meio da cor da fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina. Uma fumaça preta indica que os cardeais não chegaram a um consenso, enquanto a branca mostra que um papa foi eleito. As cédulas são queimadas após cada rodada.

Imagem: Arte/UOL

(Com AFP e Reuters)