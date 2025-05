Rei do Mate busca tendências no exterior para adaptar ao paladar brasileiro

Café gelado, waffle de pão de queijo, croissant recheado. Esses são exemplos de tendências que o Rei do Mate buscou no exterior e as adaptou ao paladar brasileiro. É o que diz Antonio Carlos Nasraui, presidente do Rei do Mate. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

A gente vai muitas vezes de tendência. Qual é a tendência de sabor que vem? Combina com mate, casa bem, vamos trazer essa tendência para dentro do Rei do Mate.

Antonio Carlos Nasraui, presidente do Rei do Mate

Rei do Mate tem o waffle de pão de queijo, servido com sete opções de cobertura Imagem: Divulgação

Conceito do café gelado veio dos EUA. O café gelado é o "café shake", no Rei do Mate. O waffle, que vem de origem europeia, ganhou no Brasil algumas adaptações. No Rei do Mate, ele é feito com pão de queijo e servido com sete opções de cobertura, como chocolate belga ou doce de leite.

Croissant recheado. Na entrevista, Nasraui diz que a empresa quer reafirmar a sua "brasilidade" e vende produtos 100% nacionais, como o mate e o pão de queijo. "O croissant não é um produto original brasileiro, mas a gente vende croissant recheado. A gente 'abrasileirou'", declara.

O Rei do Mate tem um DNA de inovação desde o começo. Se eu não inovar a cada dia e me reinventar a cada semana, a gente começa a morrer. Em um mercado que tem tendências todo dia, a gente procura acompanhar a tendência de arquitetura, tendência de uniforme, tendência de produto.

O carro-chefe da marca é o mate. Ele é apresentado em mais de cem combinações diferentes, que vão do clássico com limão até misturas com frutas tropicais, leite condensado, leite em pó e até açaí.

Empresa começou como um pequeno negócio familiar. O Rei do Mate foi fundado nos anos 70 por Kalil Antonio Nasraui, comerciante de origem libanesa, em São Paulo. Com a entrada de Antonio Carlos, filho de Kalil, na década de 90, a empresa passou por uma grande transformação. Foi ele quem estruturou o modelo de franquias. Hoje, a rede tem mais de 330 unidades no país.