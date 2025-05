Acordo de cessar-fogo entre EUA e houthis não inclui Israel, diz porta-voz houthi

Por Mohammed Ghobari

ÁDEN (Reuters) - Um acordo de cessar-fogo entre os houthis do Iêmen e os Estados Unidos não inclui poupar Israel, disse o grupo na quarta-feira, sugerindo que seus ataques a navios que afetaram o comércio global e desafiaram as potências mundiais não serão completamente interrompidos.

O presidente Donald Trump anunciou na terça-feira que os EUA parariam de bombardear os houthis, alinhados ao Irã, no Iêmen, dizendo que o grupo havia concordado em parar de atacar os navios dos EUA.

Depois que Trump fez o anúncio, Omã disse ter mediado o acordo de cessar-fogo para interromper os ataques aos navios dos EUA.

Não há relatos de ataques houthis contra navios na área do Mar Vermelho desde janeiro.

"O acordo não inclui Israel de forma alguma", disse Mohammed Abdulsalam, o principal negociador houthi, à Reuters.

"Desde que eles anunciem a cessação (dos ataques dos EUA) e estejam realmente comprometidos com isso, nossa posição é de autodefesa, portanto, vamos parar."

Embora as tensões possam ter diminuído entre os Estados Unidos e os houthis, uma força que resistiu a anos de bombardeios pesados liderados pela Arábia Saudita na guerra civil do Iêmen, o acordo não descarta ataques a quaisquer outras embarcações ou alvos ligados a Israel.

Os EUA intensificaram os ataques contra os houthis este ano, visando impedir ataques à navegação no Mar Vermelho. Ativistas de direitos humanos levantaram preocupações com relação às mortes de civis.

"Eles disseram 'por favor, não nos bombardeiem mais e não vamos atacar seus navios'", afirmou Trump sobre os houthis durante uma reunião no Salão Oval com o primeiro-ministro canadense Mark Carney. "E eu aceitarei a palavra deles, e vamos interromper o bombardeio aos houthis com efeito imediato."

Os houthis têm disparado contra Israel e navios no Mar Vermelho desde que Israel iniciou sua ofensiva militar contra o Hamas em Gaza, após o ataque mortal do grupo militante palestino contra Israel em 7 de outubro de 2023.