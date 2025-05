Abalada por sucesso de remédios contra obesidade, Vigilantes do Peso entra com pedido de falência

A WeightWatchers (WW), conhecida no Brasil como Vigilantes do Peso, empresa especializada em emagrecimento, entrou com pedido de falência na terça-feira (6). Os problemas financeiros da empresa são anunciados em meio ao sucesso dos novos remédios para combater a obesidade como Ozempic e Mounjaro.

"A WeightWatchers está tomando medidas estratégicas para eliminar US$ 1,15 bilhão em dívidas e fortalecer sua posição financeira para crescimento e lucratividade a longo prazo", disse a empresa americana em um comunicado.

A WW informou que pretende continuar operando enquanto sua dívida é reestruturada.

A empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York entrou voluntariamente com pedido de proteção contra falência em um tribunal de Delaware, nos Estados Unidos, enquanto negocia com seus credores. Até lá, ela continuará operando "sem consequências" para seus membros, garantiu.

Fundada em 1963, a Weight Watchers, que mudou seu nome para "WW" em 2018 para marcar uma mudança em direção a uma estratégia de bem-estar mais ampla, além dos tradicionais programas de perda de peso, afirma ter "mais de três milhões de membros no mundo todo".

Sua subsidiária brasileira, a Vigilantes do Peso, cessou suas atividades em 2024, após 50 anos de atividade no Brasil.

Programa alimentar x remédios

Criada em 1963, nos Estados Unidos, a WW desenvolveu um método de emagrecimento considerado um dos melhores do mundo, que evoluiu ao longo dos anos.

Além da adoção de um estilo de vida saudável, a empresa propõe um programa alimentar com contagem de pontos determinados pelas calorias e fibras dos alimentos que a pessoa ingere. É possível consumir um certo número de pontos por dia, baseado em uma série de fatores, como a idade, sexo, peso, gasto calórico e condição física. Para ter acesso à dieta, o interessado se inscreve no programa através de um aplicativo.

Os problemas da empresa ocorrem em meio ao sucesso retumbante de novos medicamentos usados ??para combater a obesidade nos últimos anos, incluindo Ozempic e Wegovy, da Novo Nordisk da Dinamarca, e Zepbound, da empresa americana Eli Lilly.

Em dezembro do ano passado, a apresentadora americana Oprah Winfrey deixou o Conselho de Administração da WW, do qual fazia parte desde 2015. A saída veio após a poderosa apresentadora revelar que estava tomando remédios para emagrecimento.

(RFI com AFP)