Voo de volta e R$ 5.700: como é o programa de Trump para 'autodeportação'

O governo Trump anunciou ontem que oferecerá US$ 1.000 (R$ 5.715,50, na cotação atual) e assistência de viagem a imigrantes que decidirem se "autodeportar". O programa foi confirmado pelo DHS (Departamento de Segurança Interna dos EUA, na sigla em inglês) e está sendo criticado pela oposição e por grupos de defesa de imigrantes.

Como funciona

EUA argumentam que bancar a passagem aérea e dar esta quantia ainda sairá muito mais barato do que a deportação tradicional. O custo de prender, manter detido durante o processo burocrático e deportar um imigrante sem documentação é de cerca de US$ 17 mil (ou R$ 97,1 mil) por pessoa aos cofres públicos, segundo o departamento.

Gasto da deportação voluntária seria 95% menor —uma economia que pode se fazer necessária diante dos planos de Trump. O presidente se elegeu prometendo realizar deportações em massa de imigrantes ilegais, mas também já expulsa do país imigrantes com documentação que supostamente teriam infringido condições para se manter no país, como é o caso de estudantes que teriam participado de protestos pró-Palestina.

O governo Trump já deportou 152 mil pessoas desde 20 de janeiro. Os dados são do Departamento de Segurança Interna. Este número, contudo, é bem menor do que os 195 mil deportados entre fevereiro e abril de 2024, ainda sob o governo Biden. Como as prisões de imigrantes cresceram, é possível que, com o novo programa de deportação voluntária, a atual administração esteja se preparando financeiramente para retirar ainda mais estrangeiros do país.

EUA já ameaçaram imigrantes com multas altas, perda de status legal e deportação para prisões em Guantánamo e El Salvador. Com o novo programa, aqueles que saírem voluntariamente poderão conseguir retornar ao país legalmente no futuro, segundo o Departamento de Segurança Interna. No entanto, não foi anunciado nenhum mecanismo oficial até o momento para o reingresso.

Se forem boas pessoas, se os quisermos de volta, vamos trabalhar com eles para que voltem o mais rápido que pudermos. Trump em abril, segundo a Reuters

Deportação voluntária é atraente para evitar prisões, segundo secretária. Kristi Noem, que encabeça o Departamento de Segurança Interna, incentivou os imigrantes a deixarem os EUA pela nova via em comunicado à imprensa. "Se você estiver aqui ilegalmente, a autodeportação é o melhor, mais seguro e mais efetivo caminho, financeiramente, para deixar os EUA sem ser preso".

Aplicativo foi repaginado para facilitar deportações voluntárias. Desde março, a plataforma CBP Home (ex-CBP One) foi atualizada para oferecer o caminho legal para as saídas; este mesmo app era usado durante o governo Biden para permitir que os imigrantes entrassem legalmente nos EUA.

O primeiro imigrante já teria aderido ao novo programa de autodeportação. Um cidadão de Honduras, segundo o governo americano, aderiu à proposta para voltar ao seu país saindo de Chicago. Bilhetes aéreos já teriam sido reservados para esta e para a próxima semana, anunciou o DHS.

Através do aplicativo, imigrantes podem utilizar dados biográficos, documentos, imagens faciais e geolocalização para provar que estão saindo do país. A informação é da porta-voz do DHS, Tricia McLaughlin, à rede NBC. É preciso estar distante, pelo menos, três milhas do território americano para as ferramentas funcionarem.

Cerca de 5.000 imigrantes já teriam aderido ao app em 2025, segundo o think tank Migration Policy Institute. Mas, até então, eles não recebiam dinheiro para sair voluntariamente do país.

'Suborno', diz parlamentar sobre programa

O grupo de defesa legal dos imigrantes Make the Road New York orienta imigrantes a procurar orientação de um advogado antes de aderir ao programa de deportação voluntária. À Reuters, a organização ainda classificou a nova iniciativa como "cruel" por não detalhar quais seriam as barreiras para que os estrangeiros voltassem aos EUA.

O parlamentar Adriano Espaillat criticou o plano de Trump, que considerou "suborno". O democrata de origem dominicana e americana escreveu no X (ex-Twitter): "Não subornamos as pessoas para irem embora. Construímos um país onde todo mundo tem lugar".