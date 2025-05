Volkswagen Tera: o que já sabemos sobre o novo SUV nacional da marca

É questão de semanas para que o novo Volkswagen Tera seja vendido no Brasil: após uma apresentação ambiciosa, com direito a desfile no Sambódromo do Rio de Janeiro em pleno Carnaval, o SUV compacto já está em produção na fábrica de Taubaté (SP) — logo chegando às concessionárias.

Esse prestígio não é à toa: os SUVs nunca venderam tanto no mundo, e o VW T-Cross não só é o líder do segmento como também foi o sexto veículo mais vendido do Brasil em 2024, com 83.996 unidades emplacadas.

Projeto local favorece itens ao gosto do brasileiro, como a traseira de SUV cupê Imagem: Divulgação

A semelhança com o VW Nivus é óbvia, e ambos os SUVs têm origem na mesma plataforma MQB-A0, usada principalmente no Polo. A traseira do lançamento também valoriza o estilo cupê que está na moda, e dá até para cravar que esse é um "mini-Nivus", pois o Tera medirá cerca de 4 metros — 20 cm a menos que o "irmão".

Novo SUV da Volks será menor do que Nivus e T-Cross Imagem: Divulgação

A semelhança estética não é à toa: entre os motivos, há o fato de o Nivus ter feito sucesso estético a ponto de sua carroceria ter sido reutilizada na Europa, onde vende-se o seu gêmeo VW Taigo.

Preços e versões do Volkswagen Tera (estimativa)

VW Tera High (sem pacote Outfit): R$ 130.000

VW Tera Comfort: R$ 120.000

VW Tera TSI: R$ 110.000

VW Tera MPI: R$ 100.000

A Volks já oficializou que o Tera ficará posicionado entre o Polo e o Nivus — outro SUV cupê de origem e fabricação nacional. Na prática, é esperado que as versões básicas acabem sendo mais baratas do que o topo de linha do Polo Highline (R$ 131.650). Já o Tera High deve ter, praticamente, o mesmo preço do Nivus Comfortline, básico (R$ 119.990).

Grade iluminada ficará restrita a versões mais caras Imagem: Divulgação

Diferentes marcas vêm entendendo que há espaço para SUVs ainda menores que modelos como o Nivus e seus rivais, Fiat Pulse e Renault Kardian, entre outros. Além da VW, marcas como Chevrolet e Jeep preparam modelos semelhantes — todos com preços esperados na faixa dos R$ 100.000 aos R$ 130.000.

Até o momento, a Volkswagen confirmou a chegada do Tera Comfort e do Tera Highline (topo de linha). Ambos usarão o motor 1.0 170 TSI, que é uma versão renovada do propulsor do up!. Esse 1.0 turboflex rende 116 cv e 16,8 kgfm e, nos dois modelos, sempre virá junto à transmissão automática de seis velocidades.

Painel do novo Volkswagen Tera Imagem: Divulgação

O Tera High (cerca de R$ 130.000) inclui, de série, equipamentos como faróis full-LED, quadro de instrumentos digital de 10,25", central multimídia de 10", carregamento de celular por indução, controle de cruzeiro adaptativo, rodas de 17" e troca automática do farol alto.

Também haverá, como opcionais, os pacotes Outfit (detalhes estéticos em preto) e ADAS (monitor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado e assistente de permanência em faixa). Por fim, o Tera High servirá de base à série especial Tera The Town, alusiva festival de música.

VW Tera The Town deverá contar com adesivos e decoração própria como diferenciais Imagem: Divulgação

O Tera Comfort (cerca de R$ 120.000), por sua vez, renunciará a alguns luxos para ficar mais barato. Com base na estratégia comum da VW, os itens exclusivos da versão mais cara devem incluir os bancos com revestimento sintético, ar digital, quadro de instrumentos maior (reduzido para 8"). Também não contará com piloto de cruzeiro adaptativo e as borboletas para trocas de marcha no volante.

Segundo apurou o UOL Carros, a Volkswagen já registrou duas versões ainda mais simples do Tera, que deverão ser lançadas mais adiante. Uma delas é o Volkswagen Tera TSI (cerca de R$ 110.000), que se identifica apenas pela nomenclatura do motor turbo, que se mantém. A oferta de equipamentos, porém, será ainda mais restrita do que a do Tera Comfort.

VW Tera MPI deve seguir o Polo Track (foto) em termos acabamento e equipamentos Imagem: Divulgação

Além deles, há o Volkswagen Tera MPI, que deve custar cerca de R$ 100.000 e tende a ser crucial para que os objetivos de venda e produção de mais de 200.000 unidades/ano sejam atingidas. Para se chegar a esse preço, o Tera MPI usará o motor 1.0 aspirado do Polo Track, com 84 cv e 10,3 kgfm, além do câmbio manual de cinco marchas.

Produção do Tera já está a pleno vapor e lançamento do SUV deve acontecer no fim de maio Imagem: Divulgação

O motor é a grande economia do Tera básico, mas também espere por uma estética típica dos carros "pé-de-boi": rodas de calota em aro 16" ou 15", plásticos mais simples na carroceria e bancos de tecido, entre outros detalhes. Como praxe na plataforma MQB, porém, todas as versões deverão vir, de série, com seis airbags.