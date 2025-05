Perfis falsos: homem é suspeito de crimes sexuais contra 163 meninas

Imagem: Polícia Civil do Rio Grande do Sul/Divulgação

Do UOL, em São Paulo

A polícia identificou ao menos 163 vítimas de um homem de 36 anos preso em janeiro por suspeita de cometer estupros virtuais e presenciais contra meninas que conhecia nas redes sociais.

Como suspeito agia

Ramiro Gonzaga Barros se aproximava das vítimas com perfis falsos nas redes sociais. Ele se passava por outra pessoa (geralmente por meninas mais novas) para pedir vídeos íntimos das garotas, criando amizade com as vítimas, segundo a Polícia Civil. O número de vítimas identificadas foi atualizado hoje pelo delegado Valeriano Garcia Neto ao UOL.

Vítimas eram meninas que tinham de oito a 13 anos à época dos fatos. Segundo a Polícia Civil, foram identificadas garotas de ao menos sete estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Acre, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A suspeita é de que ele, que vivia na cidade de Taquara (RS), cometesse os crimes há ao menos 16 anos, ameaçando as garotas após receber os primeiros vídeos íntimos delas.

Vítimas eram identificadas pelo nome ou por apelidos em pastas separadas no computador do homem preso Imagem: Polícia Civil do Rio Grande do Sul/Divulgação

Vídeos íntimos das crianças e adolescentes eram catalogados em pastas. Mais de 750 pastas foram encontradas nos dispositivos de Ramiro. Elas eram classificadas por nomes ou apelidos, mostrou a análise do Instituto Geral de Perícias. Isso facilitou o processo de identificação das vítimas, segundo a Polícia Civil.

Alguns dos estupros foram cometidos presencialmente, mostraram as investigações. A polícia informou que fez ao menos três pedidos de prisão preventiva contra o homem por casos de violência sexual contra menores de 13 anos. A defesa de Ramiro afirmou que só um mandado de prisão foi cumprido até o momento.

Após ser preso, homem se manteve em silêncio. Ao UOL, o advogado de Ramiro, Rodrigo Batista, afirmou que a defesa "não desconhece a gravidade dos fatos que estão sendo apurados" e que a apuração deve respeitar os limites de um devido processo legal.

Defesa também afirmou que tem dificuldade de acessar a íntegra dos autos. Segundo o advogado, há uma "grande resistência imotivada para acesso a materiais", o que tem sido um obstáculo para a "perícia sob a perspectiva defensiva" que eles querem fazer.

Sigilo do processo na Justiça não é respeitado pela polícia, diz advogado. Ao UOL, Batista afirmou que a divulgação de dados sensíveis sobre a identidade do suspeito tem contribuído não só na exposição das vítimas e de seus familiares, como também tem tornado os familiares de Ramiro alvo de linchamento virtual.

Como denunciar violência contra crianças e adolescentes

Denúncias sobre violência contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100 (inclusive de forma anônima), na delegacia de polícia mais próxima e no Conselho Tutelar de cada município.

Se for um caso de violência que a pessoa estiver presenciando, pode ligar no 190, da Polícia Militar, para uma viatura ir no local. Também é possível se dirigir ao Fórum da Cidade e procurar a Promotoria da Infância e Juventude.

Quem não denuncia situações de perigo, abandono e violência contra crianças e adolescentes pode responder pelo crime de omissão de socorro, previsto no Código Penal. A lei Henry Borel também prevê punições pra quem se omite.

Funcionários públicos que se omitem no exercício de seus cargos, em escolas, postos de saúde e serviços de assistência social, entre outros, podem responder por crime de prevaricação.

A violência sexual contra a mulher no Brasil

No primeiro semestre de 2020, foram registrados 141 casos de estupro por dia no Brasil. Em todo ano de 2019, o número foi de 181 registros a cada dia, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 58% de todos os casos, a vítima tinha até 13 anos de idade, o que também caracteriza estupro de vulnerável, um outro tipo de violência sexual.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

Legalmente, vítimas de estupro podem buscar qualquer hospital com atendimento de ginecologia e obstetrícia para tomar medicação de prevenção de infecção sexualmente transmissível, ter atendimento psicológico e fazer interrupção da gestação legalmente. Na prática, nem todos os hospitais fazem o atendimento. Para aborto, confira neste site as unidades que realmente auxiliam as vítimas de estupro.