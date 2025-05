Vídeo de 'luz misteriosa' no velório do papa Francisco foi criado por IA

Não é real o vídeo que mostra uma "luz misteriosa" se deslocando pelo céu do Vaticano supostamente durante o velório do papa Francisco.

As imagens foram criadas com o auxílio de uma ferramenta de inteligência artificial e publicadas originalmente por um perfil especializado neste tipo de conteúdo. O vídeo, porém, tem circulado como se fosse verdadeiro.

O que diz o post

A publicação contém um vídeo que mostra uma luz branca sobre a cúpula de uma igreja. O ponto luminoso se desloca pelo céu, alternando momentos de maior e menor brilho.

"LUZ MISTERIOSA SURGE NO CÉU DURANTE VELÓRIO DO PAPA FRANCISCO E INTRIGA FIÉIS", diz o texto que acompanha a postagem. "Uma luz misteriosa apareceu no céu sobre a Basílica de São Pedro durante a cerimônia de velório do Papa Francisco, causando comoção entre os fiéis presentes e reacendendo o debate sobre sinais celestiais ligados a momentos espiritualmente significativos", completa a mensagem.

Por que é falso

Vídeo foi criado por inteligência artificial. Por meio de uma busca reversa, verifica-se que o conteúdo foi publicado originalmente em 23 de abril, dois dias após a morte do papa Francisco. A postagem contém um aviso destacado pelo autor do vídeo: "Marcado pelo criador como gerado por IA" (aqui e abaixo). "Isto poderia ser a visão de um FANI (Fenômeno Aéreo Não Identificado) ou de um OVNI (Objeto Voador Não Identificado) na Cidade do Vaticano, Roma, Itália?", diz a legenda da postagem.

Autor se identifica como "artista de IA". Na descrição do seu perfil watcherkid, o criador do conteúdo original se define como um "artista de IA e Blender", referindo-se ao software de código aberto para a criação de animações em 2D e 3D (aqui). Trata-se do mesmo programa utilizado em Flow, filme vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2025 (aqui).

Perfil tem outros vídeos simulando objetos misteriosos pelo mundo. O autor criou uma série de conteúdos mostrando supostas aparições de objetos não identificados em várias regiões do planeta, como Alasca (aqui), Califórnia (aqui), Havaí (aqui) e Vancouver (Canadá) (aqui).

Conclave começa na quarta. Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, morreu aos 88 anos no último dia 21 após sofrer um AVC e insuficiência cardíaca (aqui). Milhares de fiéis e diversas autoridades mundiais acompanharam o funeral do pontífice argentino, que foi sepultado na basílica Santa Maria Maggiore, em Roma, no dia 26 (aqui). O Vaticano anunciou que o conclave para a escolha do novo líder da Igreja Católica começará nesta quarta (aqui).

Viralização. Uma publicação no Instagram tinha mais de 43,7 mil curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão e g1.

