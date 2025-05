Vibra tem lucro líquido de R$ 601 milhões no 1tri25, queda de 23,8% ante o 1tri24

A Vibra reportou lucro líquido de R$ 601 milhões no primeiro trimestre de 2025. O resultado representa queda de 23,8% em relação ao mesmo período de 2024. No conceito ajustado, porém, o indicador ficou em R$ 1,009 bilhão no 1tri25, alta de 27,9% na mesma base de comparação.

A companhia avalia que o indicador ajustado foi impulsionado pelo desempenho operacional da vertente de Distribuição (R$ 1,124 bilhão) e parcialmente compensado pelo resultado negativo de Renováveis (-R$ 115 milhões), que está em sua fase final de expansão.

O Ebitda ajustado ficou em R$ 2,025 bilhões no período, com alta de 43,6% sobre o trimestre correspondente de 2024. Enquanto a receita líquida ajustada foi de R$ 45,036 bilhões, alta de 13,2%.

Para a Vibra, o Ebitda mostra o resultado de uma "estratégia voltada à rentabilidade e à eficiência", com contribuição relevante tanto da Vibra Distribuição (R$ 1,812 bilhão) quanto da Comerc Energia (R$ 213 milhões).

O fluxo de caixa operacional da Vibra somou R$ 900 milhões e a empresa anunciou a distribuição de R$ 350 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP) no primeiro trimestre.

"As despesas operacionais ajustadas do segmento corporativo totalizaram R$ 87 milhões, mantendo-se estáveis em relação ao trimestre anterior (+2,5%) e praticamente em linha com a média histórica. Na comparação com o primeiro trimestre de 2024, houve variação de 6,9%, mas é importante destacar que o período anterior foi impactado por um efeito extraordinário de recuperação tributária de R$ 535 milhões, que distorce a base comparativa", explica a companhia.