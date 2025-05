Vibra tem lucro líquido 23,8% menor no 1° tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Vibra informou nesta terça-feira que registrou lucro líquido de R$601 milhões no primeiro trimestre, recuo de 23,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, embora o desempenho tenha vindo acima da expectativa média do mercado.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de cerca de R$501 milhões para a companhia de energia entre janeiro e março, segundo estimativas compiladas pela LSEG.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da Vibra aumentou 43,6% na base anual nos três meses encerrados no final de março, para R$2 bilhões, de acordo com relatório de resultados do período.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)