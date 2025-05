Por que STF julga denúncia contra núcleo 4 do golpe antes do núcleo 3

A Primeira Turma do STF iniciou hoje o julgamento da denúncia contra o chamado "núcleo 4" da tentativa de golpe, o que ocorre antes da análise da acusação contra o núcleo 3.

O que aconteceu

Julgamento sobre "núcleo 4" ocorre agora porque a denúncia ficou pronta para análise dos ministros antes que a do núcleo 3. Até então, a Primeira Turma vinha apreciando as denúncias na ordem: começou com o "núcleo 1", que tem entre os integrantes o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e seguiu com o "núcleo 2".

STF adiou julgamento da denúncia contra o "núcleo 3" para 20 e 21 de maio. Inicialmente, a análise ocorreria nos dias 8 e 9 de abril. O adiamento foi decidido em 26 de março.

Supremo julga hoje denúncia contra sete pessoas acusadas de espalhar fake news contra o processo eleitoral para manter Bolsonaro no poder. Esta é a terceira denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) a ser analisada pelos ministros do STF.

Até o momento, a Primeira Turma aceitou por unanimidade as acusações formais contra 14 pessoas, incluindo Bolsonaro, que se tornaram rés. Se a denúncia de hoje for aceita, os integrantes do núcleo 4 também terão de responder a processo no STF.

Denúncia sobre a tentativa de golpe de Estado foi fatiada em 5 partes. A PGR denunciou 34 pessoas, mas dividiu as acusações em cinco núcleos para agilizar o andamento dos casos

'Núcleo das fake news' tem 7 pessoas. Os acusados são cinco militares da ativa e da reserva, com patentes de subtenente a coronel, além de um agente da Polícia Federal e do presidente do Instituto Voto Legal, que foi contratado pelo PL para embasar a ação que pediu uma "verificação extraordinária" das urnas após o segundo turno da eleição presidencial de 2022. O grupo é acusado de propagar notícias falsas e fazer ataques virtuais a instituições e autoridades como parte da estratégia golpista para manter Bolsonaro no poder.

Quem são os denunciados do "núcleo 4" da trama golpista