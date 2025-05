Vaticano finaliza preparativos para o início do conclave

No Vaticano, estão terminando os preparativos para o conclave que começa nesta quarta-feira (7). Os 133 cardeais que elegerão o próximo papa começam a se instalar, nesta terça-feira (6), na residência de Santa Marta e outras dependências do Vaticano, onde permanecerão isolados do mundo até a escolha do sucessor do papa Francisco.

Na segunda-feira (5), foram instaladas as cortinas vermelhas que ornamentam as janelas da varanda central da Basílica de São Pedro, onde o sucessor de Francisco irá aparecer após o anúncio em latim Habemus Papam. Já terminaram as adaptações dentro da Capela Sistina, onde ocorrerão as votações. Foram colocadas uma rampa e uma proteção do pavimento, coberta com carpete bege, além de longas mesas forradas com tecido vermelho drapeado na vertical, cobertas por toalhas bege, e cadeiras para acomodar os cardeais durante o conclave.

As duas estufas estão prontas para queimar as cédulas com substâncias químicas que provocarão a fumaça preta, indicando que o pontífice ainda não foi eleito, ou branca sinal da eleição de um novo papa. A famosa chaminé, conectada às duas estufas dentro da capela, que é o ponto de saída da aguardada fumaça, também foi instalada por bombeiros.

As vestes papais estão prontas

As vestes papais foram cuidadosamente confeccionadas por Raniero Mancinelli, o alfaiate romano de 86 anos que vestiu os últimos três pontífices. São três tamanhos: uma M, uma G e uma GG. Mancinelli contou à emissora italiana Radio1 que "Em uma das três vestes fez uma marca diferente, digamos um ponto a mais, com a esperança de vê-lo na varanda central da Basílica de São Pedro".

Logo após a eleição, o novo papa encontrará as três vestes na sacristia da Capela Sistina, conhecida como "a sala das lágrimas" porque muitas vezes é ali que o pontífice eleito cede à emoção por sua responsabilidade. Já vestido de branco, o novo pontífice voltará à Capela Sistina, onde será recebido com aplausos pelos cardeais, que um por um se aproximarão para lhe apresentar sua obediência. Depois, o primeiro cardeal dos diáconos (o Protodiácono), nesta ocasião o francês Domenique Mamberti, anunciará ao povo a escolha do novo pontífice. Ele o fará seguindo o ritual "Annuntio vobis gaudium magnum; habemus papam"

Hospedagem dos cardeais

Dos 135 cardeais eleitores [só votam os que têm menos de 80 anos de idade] dois comunicaram que não poderiam comparecer ao conclave por motivos de saúde. Os 133 cardeais eleitores já chegaram ao Vaticano. A maioria se hospeda na Casa de Santa Marta. Trata-se de um edifício de 5 andares com 105 suítes e 26 quartos de solteiro construída em 1996, durante o pontificado de João Paulo II, para acomodar os cardeais durante o conclave e em outras ocasiões. Como nesta estrutura não havia lugar para todos os cardeais eleitores, alguns se hospedam em um edifício ao lado, a Casa de Santa Marta Vecchia. Os quartos dos cardeais eleitores foram sorteados, eles podem se acomodar nos quartos a partir de hoje até a amanhã de manhã.

No segundo andar do pequeno edifício o apartamento n° 201, onde viveu o Papa Francisco, permanece lacrado.

A palavra conclave deriva do latim "cum clave" que significa "com chave" determinando que os cardeais devem se reunir a portas trancadas para eleger o novo papa. Para que as informações sobre os escrutínios não vazem, a partir da quarta-feira, as 15h pela hora local, 10h pelo horário de Brasília, pouco mais de uma hora antes de começar o conclave na Cidade do Vaticano, sinais de telefone, de internet e outros serão bloqueados. A interrupção do sinal durante o conclave "não afetará a Praça de São Pedro", disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.

Segundo o Vaticano, depois do anúncio da eleição do papa, os sinais voltarão ao normal.

Durante o conclave o sinal estará garantido dentro das duas salas de imprensa, na Praça São Pedro e na Via della Conciliazione, principal rua de acesso à Praça. Caso contrário, um evento deste porte arrisca o caos total. Vale lembrar que mais de 5 mil jornalistas do mundo inteiro estão credenciados para a cobertura.

Nos dois conclaves anteriores, em 2005 e em 2013, nos momentos das fumaças houve dificuldade para conseguir sinal, não porque estão bloqueados pelo Vaticano e sim por causa da quantidade de gente usando o celular ao mesmo tempo.

Outra estratégia contra a fuga de informação é que os funcionários, cozinheiros, motoristas, faxineiros, enfermeiros, médicos e todas as pessoas no Vaticano envolvidas na logística durante conclave, já prestaram ontem o juramento para manter segredo.

No juramento, eles prometeram não utilizar qualquer tipo de transmissor ou receptor ou qualquer equipamento fotográfico, mesmo depois da eleição do novo papa, a não ser que lhes seja concedida "permissão especial e autorização explícita" para o fazerem.

Vale lembrar que o juramento de sigilo também é feito durante a primeira reunião do conclave, em que prometem "manter escrupuloso sigilo sobre tudo o que for discutido nas reuniões dos cardeais, antes ou durante o conclave, e sobre tudo o que, de alguma forma, estiver relacionado com a eleição do Romano Pontífice".

Durante o conclave, os eleitores não estão autorizados a enviar cartas, documentos escritos ou qualquer coisa impressa aos seus colegas cardeais, nem ao exterior. Os conclavistas também não têm acesso a jornais durante as discussões.