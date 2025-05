Vamos espera lucro de até R$550 mi e alavancagem menor em 2025

SÃO PAULO (Reuters) - A Vamos espera obter um lucro líquido entre R$450 milhões e R$550 milhões em 2025, informou a companhia nesta terça-feira, projetando também fechar o ano com um patamar de alavancagem entre 3 e 3,2 vezes, versus 3,3 vezes em 2024.

A previsão para o lucro líquido, disse a companhia, considera uma Selic média de 14,7% para o período de abril a dezembro deste ano, conforme fato relevante ao mercado.

A empresa também projetou um Ebitda entre R$3,85 bilhões e R$4,15 bilhões este ano, com investimento (capex) líquido de R$2 bilhões a R$2,2 bilhões no mesmo exercício.

Segundo a companhia, as projeções se basearam em premissas divulgadas no final do ano passado, que incluem a perspectiva de um investimento (capex) implantado de R$5 bilhões no ano - sendo R$3,3 bilhões desembolsados para a compra de novos ativos.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)