Últimos conclaves apontam que escolha do papa será rápida; compare

Nos últimos dez conclaves, houve uma redução significativa no tempo para o ritual escolha dos papas — que já chegou a durar de 34 meses durante edição na idade média. De 1903 a 2013, o tempo médio para escolha do pontífice foi de apenas três dias, com o conclave mais longo tendo durado apenas cinco dias.

O que aconteceu

O conclave mais rápido aconteceu em 1939 para a escolha do italiano Pio XII, quando em menos de 24 horas os cardeais já haviam definido o escolhido. Nos últimos dez conclaves, registrou-se a tendência de redução do tempo médio para escolha de pontífice. Contudo, a reunião para escolher o próximo papa nem sempre foi rápida, para a escolha do papa Gregório X, por exemplo, foram 34 meses, no ano de 1271.

No início e metade do século passado, os conclaves duraram ao menos quatro dias. As reuniões do colégio cardinalício de 1903 e 1914 duraram quatro dias, enquanto o de 1922 durou cinco dias.

A partir daí, a tendência de redução do tempo médio se confirmou, com exceções em 1958, 1963 e 1978. Todos os outros conclaves duraram menos de três dias.

Conclaves do século XXI foram ágeis. Em 2005, o papa Bento XVI foi escolhido entre os dias 18 e 19 de abril. Em 2013, o papa Francisco foi oficializado entre os dias 12 e 13 de março.

Conclave de 1903: 31 de julho a 4 de agosto de 1903 - 4 dias

Conclave de 1914: 31 de agosto a 3 de setembro de 1914 - 4 dias

Conclave de 1922: 2 a 6 de fevereiro de 1922 - 5 dias

Conclave de 1939: 1 a 2 de março de 1939 - 1 dia

Conclave de 1958: 25 a 28 de outubro de 1958 - 4 dias

Conclave de 1963: 19 a 21 de junho de 1963 - 3 dias

Conclave de agosto de 1978: 25 a 26 de agosto de 1978 - 2 dias

Conclave de outubro de 1978: 14 a 16 de outubro de 1978 - 3 dias

Conclave de 2005: 18 a 19 de abril de 2005 - 2 dias

Conclave de 2013: 12 a 13 de março de 2013 - 1 dia

Nos últimos dez conclaves o número de eleitores mais que dobrou. Eram 62 cardeais eleitores em 1903, enquanto no último, em 2013, o número passou para 115. Em 2025, espera-se que 135 cardeais estejam presentes na escolha do próximo pontífice.

O conclave que definirá o próximo papa será o mais globalizado de todos os tempos, com 71 países sendo representados. A partir disso, mais idiomas, culturas e tradições se somam no evento que reúne cardeais de todo o mundo para a definição. No início do século passado apenas cardeais de 14 países participaram do conclave, com maioria absoluta da Europa.

Recorde de cardeais eleitores brasileiros em 2025. Neste ano, estão aptos a escolha sete cardeais do Brasil. Em 1903, início da série histórica, nenhum brasileiro votou. Em 2013, três participaram.

São três séculos de tradição do conclave. A reunião acontece na Capela Sistina, a portas fechadas. Durante a concentração, cardeais de todo o mundo discutem e votam nos seus preferidos para assumir a liderança do Vaticano. O processo é repleto de ritos tradicionais e o resultado só é conhecido após uma fumaça branca sair da chaminé.

O próximo conclave terá representação de todos os continentes do globo. Apesar de grande mudança em comparação a 1903, a maior fatia dos cardeais continua sendo da Europa.

Cardeais eleitores por continente:

Europa: 53 cardeais eleitores

53 cardeais eleitores América: 37 cardeais eleitores

37 cardeais eleitores Ásia: 23 cardeais eleitores

23 cardeais eleitores África: 18 cardeais eleitores

18 cardeais eleitores Oceania: 4 cardeais eleitores

