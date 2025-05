Trump diz que rebeldes huthis do Iêmen 'se renderam' e EUA suspenderá bombardeios

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta terça-feira (6), que os rebeldes huthis do Iêmen "se renderam" e prometeu que os bombardeios no país cessarão "imediatamente", um anúncio inesperado na Casa Branca.

Insurgentes pró-iranianos lançaram mísseis e drones contra Israel e navios no Mar Vermelho desde o final de 2023. Eles alegam solidariedade aos palestinos em Gaza, que foi devastada pelo Exército israelense após um ataque do Hamas naquele mesmo ano.

"Os huthis anunciaram (...) que não querem mais lutar. Simplesmente não querem lutar. E vamos honrar isso. Vamos parar os bombardeios, e eles se renderam", declarou Trump no Salão Oval ao lado do primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

"Eles dizem que não vão mais explodir navios, e esse é (...) o propósito do que estávamos fazendo", disse o presidente americano, acrescentando que a informação veio de uma "fonte muito, muito boa".

Os ataques dos huthis alteraram a passagem de navios pelo Canal de Suez, uma rota que normalmente transporta cerca de 12% do tráfego marítimo global.

Os Estados Unidos começaram a realizar ataques contra os huthis no início de 2024, sob o governo do presidente Joe Biden, um democrata. O governo do republicano Trump, que assumiu o poder em janeiro, lançou novos ataques contra os rebeldes desde 15 de março.

Na semana passada, o Pentágono afirmou que os ataques dos Estados Unidos atingiram mais de 1.000 alvos no Iêmen desde meados de março.

