Ameaça à Constituição e Groenlândia: Trump volta a subir o tom; veja

O presidente Donald Trump voltou a subir o tom em relação às medidas que quer implementar nos Estados Unidos. No fim de semana, ele fez uma série de afirmações polêmicas nas redes sociais, em coletivas de imprensa e em entrevista à NBC.

Ameaça à Constituição

O presidente dos EUA foi questionado sobre garantir o devido processo legal a imigrantes em situação irregular. Uma das principais promessas de campanha de Trump foi o controle das fronteiras e a deportação de imigrantes ilegais. Para acelerar o processo, o governo tem pressionado a Justiça.

O governo quer que os imigrantes sejam deportados sem a oportunidade de apresentar seu caso perante um juiz. Para isso, Trump tem invocado a Lei sobre Inimigos Estrangeiros de 1798 —uma legislação utilizada em períodos de guerra.

A Constituição dos EUA, no entanto, prevê o direito ao devido processo legal. A Quinta Emenda diz que "nenhuma pessoa" será "privada da vida, liberdade ou propriedade, sem o devido processo legal". Ela não afirma que essa pessoa deve ser cidadã dos EUA, e a Suprema Corte do país reconhece que não cidadãos têm certos direitos básicos.

Perguntado se seguiria a Constituição, Trump disse que "não sabia". "Eu não sei. Mas se for esse o caso, então teríamos que fazer um milhão, ou dois milhões, ou três milhões de julgamentos", disse.

A jornalista Kristen Welker questionou se a lei não deveria ser seguida, mesmo se levássemos em conta esses números. "Eu não sei", respondeu Trump. "Tenho que responder dizendo, mais uma vez, que tenho advogados brilhantes que trabalham para mim, e eles obviamente vão seguir o que a Suprema Corte disser."

Fui eleito para tirá-los daqui o mais rápido possível, e os tribunais estão me impedindo de fazer isso.

Donald Trump em entrevista à NBC

Anexação da Groenlândia

Trump ameaçou utilizar força militar para anexar a Groenlândia aos EUA. O território atualmente pertence à Dinamarca, mas o presidente insiste que a anexação é importante pela segurança nacional.

Não descarto [a possibilidade da força militar]. Não estou dizendo que farei isso, mas não descarto nada. Precisamos muito da Groenlândia. A Groenlândia tem um povo muito pequeno, do qual cuidaremos com carinho. Mas precisamos disso para a segurança internacional.

Donald Trump em entrevista à NBC

Não é a primeira vez que ele faz essa ameaça. O presidente já havia mencionado a anexação seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, e voltou à ofensiva desde sua reeleição. O governo dinamarquês criticou duramente a visita prevista à ilha, classificando-a como "pressão inaceitável".

Groenlândia está localizada entre os EUA e a Europa. A posição geopolítica da ilha, segundo especialistas ouvidos pela CNN, ajudaria a repelir potenciais ataques da Rússia. Além disso, a ilha está em uma rota marítima importante e tem recursos naturais de interesse econômico, como metais, petróleo e gás.

Reconstrução de Alcatraz

Fechada há 60 anos, Trump anunciou que quer reabrir prisão. A afirmação se deu na plataforma Truth Social também durante o fim de semana. A prisão, que será ampliada, vai abrigar "os criminosos mais cruéis e violentos dos Estados Unidos", segundo presidente.

Convertida em atração turística, Alcatraz foi fechada em 1963, devido aos custos operacionais elevados. Ela funcionou durante 29 anos, segundo o Escritório de Prisões dos Estados Unidos.

Os principais gastos eram provocados pelo isolamento físico da ilha, para onde era necessário levar a cada semana alimentos, suprimentos, combustível e até água potável. Analistas calculam que são necessários entre 3 e 5 milhões de dólares (entre R$ 17 e 28 milhões na cotação atual) para trabalhos de manutenção e restauração.

Quando éramos uma nação mais séria, no passado, não hesitávamos em prender os criminosos mais perigosos e mantê-los longe de qualquer pessoa que pudessem prejudicar. É assim que deve ser. (...) Não toleraremos mais esses criminosos em série que espalham sujeira, derramamento de sangue e caos em nossas ruas.

Donald Trump no Truth Social

Prisão tem capacidade para apenas 336 prisioneiros. Ela está localizada a 2 quilômetros da costa de San Francisco e abrigou criminosos célebres, como Al Capone, chefe da máfia no período da lei seca, e foi cenário de várias tentativas de fuga dos detentos.

Imposição de tarifas

Trump disse que martelada final em acordos com outros países está sob responsabilidade dele. Durante entrevista, o presidente afirmou que o seu governo tem absoluto poder sobre as negociações em acordos comerciais.

Os Estados Unidos tarifaram em 10% a maioria dos produtos exportados pelo Brasil. Já a China, por exemplo, está sujeita a tarifas de 145%.

Estamos negociando com muitos países, mas no final, eu definirei meus próprios acordos, porque eu defino o acordo (...). Eu definirei a tarifa.

Donald Trump em coletiva a bordo do Air Force One, no domingo

*Com informações de reportagens publicadas em 04/05/2025 e da agência AFP