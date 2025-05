Taxas futuras de juros ficam estáveis em véspera de Copom e Fed

Os juros futuros operam estáveis em toda a curva, em véspera de decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) e do Federal Reserve (Fed). A liquidez é bem reduzida num dia de agenda mais esvaziada. As atenções ficam logo mais nos leilões do Tesouro de NTN-B e LFT (11h). Às 9h23 desta terça-feira, 6, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 14,725%, de 14,729%, e o para janeiro de 2027 marcava 14,050%, de 14,049% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 estava em 13,670%, de 13,699% o ajuste de segunda-feira (5).