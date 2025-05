Tatu City, cidade privada no Quênia, luta contra a corrupção

Tatu City, a primeira cidade privada do leste da África, representa para muitos o sucesso, com 25 mil pessoas que vivem ou trabalham nesta zona que, com seus benefícios fiscais especiais, atrai investidores, mas também, políticos corruptos.

O local, de cerca de 20 quilômetros quadrados, é o primeiro núcleo urbano construído de forma privada a entrar em operação na região, e cerca de dois terços do investimento estrangeiro no Quênia se concentra neste perímetro.

Sua baixa tributação atraiu mais de 100 empresas, incluindo a Heineken, a marca de café Dormans e as grandes empresas de call center e de transporte da cadeia de frio da região.

No entanto, para alguns políticos pouco honestos, Tatu City se converteu em um alvo de extorsão.

Os proprietários da cidade afirmam que vários governadores exigiram terrenos avaliados em milhões de dólares em troca de licenças de construção.

"Há alguns anos, um governador deu uma volta conosco apontando diferentes lotes de terra e dizendo: 'Quero isso, quero isso'", contou Preston Mendenhall, diretor no Quênia da Rendeavour, a empresa que construiu a cidade.

Ele respondeu com uma tática pouco comum no Quênia: denunciá-lo publicamente.

Mendenhall ocasionalmente organiza coletivas de imprensa onde denuncia as tentativas de extorsão por parte dos políticos locais.

"Eles pensam que, como investidores estrangeiros, iríamos abandonar o país", relatou. Nós temos uma perspectiva de 50 anos. Acreditamos que o correto é enfrentar, em público, se necessário, aqueles que estão tentando extorquir dinheiro de nós.

No ano passado, ele acusou publicamente o governador Kimani Wamatangi de exigir, sem pagar nada em troca, 21 hectares em Tatu City, avaliados em 33 milhões de dólares (186,4 milhões de reais na cotação atual).

Mendenhall escolheu uma estratégia arriscada, mas que parece estar valendo a pena.

"Tenho quatro ações judiciais por difamação. É a tática de intimidação deles e eles estão acostumados a conseguir o que querem", disse o empresário. "O primeiro caso data de 2015 e ainda não tivemos uma audiência, portanto não estou muito preocupado".

O primeiro governador a levá-los à Justiça, Ferdinand Waititu, está na prisão por um caso de corrupção não relacionado.

- "Instalações de primeira categoria" -

Enquanto isso, Tatu City continua a crescer e, embora haja poucos moradores, o local já tem um supermercado, uma clínica e duas escolas com 5.000 alunos.

Dentro desse perímetro, há 2.400 casas, que variam de estúdios a mansões à beira do lago, e outras 2.000 estão em construção.

Muitos são atraídos pelo fato de ter seu próprio fornecimento de eletricidade e água, o que evita os cortes de energia que são comuns em toda a África.

"É por isso que escolhemos Tatu City", explica Hannington Opot, diretor comercial da Hewa Tele, uma empresa que atualmente está construindo uma fábrica para produzir oxigênio medicinal para hospitais, um processo químico que exige um fornecimento ininterrupto de eletricidade e água.

A Cold Solutions, que fornece armazenamento para empresas alimentícias e farmacêuticas, também elogiou a infraestrutura.

"Queríamos deixar claro que os africanos podem construir instalações de classe mundial (...) e isso se encaixa perfeitamente no que Tatu está tentando fazer", diz o CEO Fredd Kambo.

A Unity Homes construiu mais de 1.500 apartamentos.

- "O mais difícil" -

Tatu City é a mais avançada das seis cidades que a Rendeavour está construindo na África, na República Democrática do Congo, Gana, Nigéria, Uganda e Zâmbia.

A corrupção no Quênia foi, de longe, "a mais difícil", diz Mendenhall, mas os fundadores da Rendeavour, que fizeram fortuna na ilegalidade russa da década de 1990, não se intimidaram. Esses empresários também foram acusados de evasão fiscal.

No entanto, as investigações estão abertas há anos sem que nenhuma acusação tenha sido feita.

Para Mendenhall, essas são apenas tentativas de extorsão e ele ressalta que muitas pessoas que trabalham no governo do Quênia são muito "favoráveis" a esse negócio.

"Eles entendem a visão desse projeto, entendem o número de empregos que ele criou", enfatiza.

Apesar de tudo isso, Mendenhall está esperançoso em relação ao Quênia.

"O Quênia é realmente um centro econômico na região", disse ele. "Acreditamos que Nairóbi se tornará a capital da África", disse ele.

er/rbu/an/mas/jmo

© Agence France-Presse