Tarcísio diz que Bolsonaro dará palavra final sobre candidato em 2026

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou hoje que a palavra final sobre o candidato à Presidência em 2026 será dada por Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Tarcísio voltou a negar qualquer intenção para uma candidatura à Presidência e disse que tentará a reeleição no próximo ano. "A gente sabe das dificuldades do [ex] presidente [Bolsonaro], ainda creio no reestabelecimento [da elegibilidade], porque creio na Justiça. Se isso não acontecer, a opinião decisiva e a palavra final vai vir dele. Ele quem vai ser o condutor desse processo", afirmou, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Com Bolsonaro inelegível até 2030, o nome de Tarcísio é defendido para candidatura à Presidência em 2026. Apesar da decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Bolsonaro tem dito que será candidato.

Questionado sobre uma possível candidatura ao Planalto, o governador diz que não tem ambição para "voos mais altos". "Já estou em um lugar que nunca imaginei estar. A minha mãe era empregada doméstica e eu sou governador do estado de São Paulo", afirmou.

Pesquisa divulgada hoje mostra Tarcísio na liderança das intenções de voto ao governo de São Paulo. Segundo a Paraná Pesquisas, o governador está 20 pontos percentuais a frente do segundo colocado, Geraldo Alckmin (PSB), que alcançou 21,1%. "A gente fica feliz, é um retorno positivo do que temos feito. O resultado da pesquisa não é o que vai influenciar a nossa decisão. Nossa decisão está sendo influenciada pela vontade e pelo compromisso que a gente tem com o estado de São Paulo", afirmou o governador ao saber dos números do levantamento.

Para Tarcísio, o grupo bolsonarista terá uma candidatura competitiva, caso o campo político se organize. O governador disse que o movimento é "fundamental" e a definição de um representante, em sua avaliação, deve ocorrer até o início do próximo ano ou começo de fevereiro. Tarcísio também criticou o governo Lula, sem citá-lo diretamente, ao dizer que o país "está caminhando muito mal". "O desarranjo fiscal vai proporcionar consequências muito graves para o Brasil"."

Não falo de outros voos, não discuto, não faço jantares políticos, não articulo, estou fora dessa discussão [de 2026], porque realmente meu foco é São Paulo, e ano que vem eu vou ficar aqui.

Às vezes, as pessoas não acreditam, mas eu sou candidato à reeleição, quero ficar no estado de São Paulo, tenho interesse de fazer o segundo mandato aqui. Não tenho essa ambição de voos mais altos, eu já estou num lugar que nunca imaginei estar. A minha mãe era empregada doméstica e eu sou governador do estado de São Paulo, nunca pensei que ia ser isso na vida.

Tarcísio de Freitas, governador